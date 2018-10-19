Son dakika... Bakan Dönmez'den SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılım sağladığı SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde konuşuyor.
Bakan Dönmez'in açıklamasından notlar;
* Bölgedeki gücümüzü kardeşlikle büyüteceğiz. TANAP hem ülkemizin hem de Avrupa'nın enerji Arz güvenliğine katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisine duyulan güven bugün SOCAR'ın yatırımıyla bir kez daha kanıtlandı. Yarınlara daha büyük umutlarla kucaklayacağız. Türkiye Azerbaycan ilişkisi tarih boyunca dünyaya örnek olmuştur.
AYRINTILAR GELİYOR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle