Son dakika... Enerji Bakanı'ndan kritik uyarılar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 12. Sektör Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez'in açıklamasından notlar;
* Tedarik sürekliliğinin sağlanması için TEDAŞ, ELDEM ile arıza çalıştayı gerçekleştirildi. 5 nedenin üzerinde duruluyor. Belediyelerimizdeki koordinasyon merkezlerinin harfiyen yapmaları gerekenleri yerine getirmesi gerekiyor.
* 2018'de 24 genel toplamda 54 denetim gerçekleştirmiş olduk.
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