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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
05.09.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yummayacağız

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Son dakika... Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yummayacağız

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanına yönelik olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'deki kaynakların araştırılmasında ivme yakalandığını ve Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yumulmayacağını söyledi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs'taki petrol ve doğal gaz aramaları ve Irak'a ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Dönmez, Irak'tan gelen petrol boru hattında kapasitesinin artırılmasının gündemlerinde olduğunu söyledi. Kıbrıs konusunda ise oldu bittiye izin verilmeyeceğini söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, enerji ve petrol konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez şu açıklamalarda bulundu:

-Irak’la devam eden ekonomik ilişkilerimiz var. Irak’ta yeni bir hükümet kuruldu. Irak heyetini Sayın Cumhurbaşkanımız ağırlamıştı. Petrol başta olmak üzere her alanda Irak’ta büyük potansiyel var. Yıllardır çalışan Irak petrol boru hattı var. Ceyhan’da da var. Irak’tan gelen boru hattı kapasitesinin artırılmasını istişare ettik.

-İş adamlarımızın Irak'ta alt yapı ve üst yapı projeleri hızlanacak.

-Irak'ın elektrik alt yapısında ciddi eksiklik var, kendilerine gerek malzeme gerek müteahhitlik hizmetleri anlamında katkıda bulunabiliriz.

-Elektrik ithalatımız son yıllarda ciddi oranda azaldı, hatta tersine döndü diyebiliriz.

-Elektrik ihracatımız artık ithalatımızdan daha fazla.

-Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 50'den yüzde 65'e çıktı.

-Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı.

-Doğu Akdeniz'deki kaynakların araştırılmasında ivme yakaladık.

-Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yummayacağımızı söyledik.

-Kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı arama faaliyetlerine devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek istiyorum.

-Ada kaynaklarının adil paylaşımı tekrar masaya gelebilir.

-Akkuyu Nükleer santral projesi iş planına uygun ilerliyor.

-Akkuyu Nükleer santral projesinin ikinci ünitesinin inşaat lisansı verilmek üzere.

 

-Sinop nükleer projesinin takvim ve maliyeti bizi tatmin etmedi, şu anda proje durdurulmuş oldu.

-Japonya ile bugün için nükleer santral gündemde değil ama enerjinin başka alanlarında projeler konusunda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere mutabıkız.

 

 

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