Doğal gaz ve elektrikle ilgili çok önemli duyuru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDoğal gaz ve elektrikle ilgili çok önemli duyuru
GeriEkonomi Doğal gaz ve elektrikle ilgili çok önemli duyuru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
27.03.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Doğal gaz ve elektrikle ilgili çok önemli duyuru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğal gaz ve elektrikle ilgili çok önemli duyuru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, beraberindeki AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve ilgililer ile birlikte, şehrin terası olarak adlandırılan Boztepe’ye teleferikle çıktı.

Burada, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yaptığı elektrik satış tarifeleri hakkındaki açıklamasını değerlendirdi. Bakan Dönmez, “Bilindiği üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarifelerinin kararını almış durumda. 3’er aylık dönemler halinde yapılan bu tarife kapsamında 1 Nisan-1 Temmuz arasındaki 2’nci dönemde tarifelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Elektrik ve doğalgazda tarifeler maliyet esaslı olarak hesaplanıyor. Maliyetlerdeki değişimler, kalemler bazında dikkate alındığında herhangi bir değişikliğin olmayacağı ortaya çıkmış oldu. Nihai olarak hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“YAZ SAATİ UYGULAMASI İLE 1 MİLYAR TL’LİK TASARRUF SAĞLANDI”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2016 yılında uygulamaya konulan sabit yaz saati uygulamasına Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosunun da geçmek istemesinin, kendilerini sevindirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Ondan önce yaptığımız çalışmalar, sabit tek zamanlı saat uygulamasını enerji tasarrufu açısından daha hesaplı olacağını hesaplamıştık. İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan çalışmalar bunu göstermişti. Nitekim bu uygulamaya geçtikten sonra yapılan analiz ve çalışmalarda da yaklaşık 1,3 milyar kilovat saat ki bu, bugünkü rakamlarla baktığınızda 1 milyar TL’lik tasarruf sağlandığını görmüş olduk. Avrupa Birliğinin ve Avrupa Parlamentosunun da bu yönde karar vermiş olması bizi sevindirmiş oldu. Biz onlardan daha önce davranmış olduk. Burada üzücü olan taraf, o dönemde hak etmediğimiz eleştiriler almıştık, özellikle muhalefet partililerden. Doğru ortaya çıkmış odu. Avrupa Birliği de önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu uygulamaya geçmiş olacak. Aramızdaki zaman zaman 2, zaman zaman 1 saat olan fark da artık tek saate gelmiş olacak.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak

Bakan Selçuk: Son 3 ayda 40 engelsiz gündüzlü yaşam merkezi açtık

Alışverişte buna dikkat: Çok önemli indirim tuzağı uyarısı!

Alman devi İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor