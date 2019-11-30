Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu: Bugün Avrupa'ya bağlanıyor
Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter'dan TANAP projesi hakkında paylaşımda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Dağları, nehirleri ve boğazları aşan TANAP’ı bugün Avrupa’ya bağlıyoruz" ifadesinde bulundu.
İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.
Dağları, nehirleri ve boğazları aşan TANAP’ı bugün Avrupa’ya bağlıyoruz. 👏👏👏 pic.twitter.com/kAk33hAjOF— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 30, 2019
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