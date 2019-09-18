Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hizmet İhracaatçıları Birliği'yle yaptığı toplantıda ihracat hedeflerinden bahsetti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan, "Hizmet İhracaatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın arttırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak" açıklamasında bulundu.
Hizmet İhracaatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın arttırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak! pic.twitter.com/iEMZG2uBD6— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 18, 2019
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