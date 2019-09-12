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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
12.09.2019 - 17:51, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Bakan Berat Albayrak'tan kritik mesajlar

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Son dakika... Bakan Berat Albayrak'tan kritik mesajlar

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± 10. YÄ±l Daveti'nde Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak Ä°stanbul'da Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± 10.yÄ±l davetinde konuÅŸtu.

Bakan Albayrak'tan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar;

GeÃ§miÅŸteki baÅŸarÄ±larÄ± takdir etmekle birlikte bunlarÄ± geleceÄŸe taÅŸÄ±malÄ±yÄ±z.

KÃ¼resel ve bÃ¶lgesel anlamda 10 yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶re Ã§ok daha farklÄ± konumdayÄ±z. Ticaret savaÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± AB ile konjÃ¶ktÃ¼rden geÃ§erken ihtiyatlÄ± politikalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz.

GeÃ§en yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼reÃ§leri geride bÄ±raktÄ±k. Ã‡ok sayÄ±da tedbir setini devreye aldÄ±k.

Yeni ekonomi programÄ±nÄ±n bir yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±k farklÄ± senaryolara raÄŸmen baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde uyguladÄ±k. Tarihin en bÃ¼yÃ¼k kÃ¼resel ataklarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z son bir yÄ±lda elde ettiÄŸimiz kazanÄ±mlarÄ± gÃ¶receÄŸiz.

Yeni ekonomik programÄ±n bir yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±k. YÄ±lÄ± pozitif bir bÃ¼yÃ¼me rakamÄ± ile kapatacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz.Â Hem ÃœFE hem TÃœFE'de tek haneli rakamlarÄ± bir yÄ±l geÃ§meden gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z.

YÄ±lÄ± pozitif bir bÃ¼yÃ¼me ile kapatacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en bÃ¼yÃ¼k cari fazlasÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz.ÂMerkez BankasÄ±â€™nÄ±n faiz kararÄ±nÄ±n etkilerini Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gÃ¶receÄŸiz.

Ä°stanbul Finans Merkezi projemizin tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ettiÄŸini sÃ¶ylemek isterim.

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