Son dakika... Bakan Berat Albayrak'tan kritik mesajlar
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± 10. YÄ±l Daveti'nde Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak Ä°stanbul'da Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± 10.yÄ±l davetinde konuÅŸtu.
Bakan Albayrak'tan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar;
GeÃ§miÅŸteki baÅŸarÄ±larÄ± takdir etmekle birlikte bunlarÄ± geleceÄŸe taÅŸÄ±malÄ±yÄ±z.
KÃ¼resel ve bÃ¶lgesel anlamda 10 yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶re Ã§ok daha farklÄ± konumdayÄ±z. Ticaret savaÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± AB ile konjÃ¶ktÃ¼rden geÃ§erken ihtiyatlÄ± politikalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz.
GeÃ§en yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼reÃ§leri geride bÄ±raktÄ±k. Ã‡ok sayÄ±da tedbir setini devreye aldÄ±k.
Yeni ekonomi programÄ±nÄ±n bir yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±k farklÄ± senaryolara raÄŸmen baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde uyguladÄ±k. Tarihin en bÃ¼yÃ¼k kÃ¼resel ataklarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z son bir yÄ±lda elde ettiÄŸimiz kazanÄ±mlarÄ± gÃ¶receÄŸiz.
Yeni ekonomik programÄ±n bir yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±k. YÄ±lÄ± pozitif bir bÃ¼yÃ¼me rakamÄ± ile kapatacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz.Â Hem ÃœFE hem TÃœFE'de tek haneli rakamlarÄ± bir yÄ±l geÃ§meden gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z.
YÄ±lÄ± pozitif bir bÃ¼yÃ¼me ile kapatacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en bÃ¼yÃ¼k cari fazlasÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz.ÂMerkez BankasÄ±â€™nÄ±n faiz kararÄ±nÄ±n etkilerini Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gÃ¶receÄŸiz.
Ä°stanbul Finans Merkezi projemizin tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ettiÄŸini sÃ¶ylemek isterim.
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