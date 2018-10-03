Son dakika... Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamasından notlar;

* (Enflasyon açıklaması) Gerek piyasa beklentileri gerek Merkez Bankası çalışmaları açısından bakıldığında bu oranın beklentilerin üzerinde bir rakam olduğunu görüyoruz. Piyasadaki fiyatlama ölçüsünde fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Demek ki, biz bu anlamdaki fiyatlamalarla daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz.

"EN KÖTÜYÜ GERİDE BIRAKTIK"

* Bu hafta Ekonomi Paketi kapsamında anons edeceğimiz bir çerçeveyi ortaya koyacağız. En kötüyü geride bıraktık. Eylül ayı en kötünün olduğu bir aydı.

* Önce kur üzerinde spekülatif bir süreç yaşadık, bunu püskürttük. Eylül ayında likiditede de böyle bir süreç yaşadık, bunu da atlattık. Eylülde attığımız adımlarla birlikte birkaç aylık sürecin etkilerinin kalıcı değil, daha somut gerçekçi adımlarla yürüyeceğimiz sürecin sinyallerini almaya başladık.

"SPEKÜLATİF ATAKLARIN PÜSKÜRTÜLMESİYLE DAHA İYİ NOKTADA BAŞLADIK"

* Temmuz'da yüzde 70, Ağustos'ta 83,3'e Eylül'de yüzde 88'e çıkarak, bu süreçte de ihracatın daralmadığını gördük. Stratejilerimiz devam ediyor ancak bu noktada dengelenme sürecini gördük. Spekülatif atakların püskürtülmesiyle daha iyi bir noktada başladık.

* Ekim ayında atılacak adımlarla bu süreç çok pozitif güçlü adımlarla seyredecek.

"SON 2 AYDA 22 BİNDEN FAZLA ŞİKAYET GELDİ"

* Spekülatif bilgileri alıyoruz. ALO 175 diye bir hattımız var. Oraya geliyor. Bakıyorsunuz ticaret erbabı bunun ahlakı ve takibi çok önemli. Mağazadaki faturalara bakalım... Mayıs, Haziran, Temmuz faturaları, Eylül fiyatları... Hem vatandaşlarımız, hem kamu görevlilerimiz sahada. Son iki ayda 22 binden fazla şikayet geldi, biz etkin şekilde sahada mücadele ettik.

* Ticaret Bakanlığımız da çok etkin bir şekilde sahip çıkıyor. Bu işin ciddiyeti açısından vatandaş merkezli çok yakın bir süreci ortaya koymamız lazım. Etkin bir süreci ortaya koymamız gerekiyor. Eylül itibariyle atlattık, Ekim itibariyle de çok net ve çok daha somut neticelerin görüleceğiz bir ay olacak. Trend Ekim ayıyla birlikte kırılacak.

YEP'TEKİ 2018 VE 2019 HEDEFLERİMİZ GERÇEKÇİ

* (Yıl sonu tablosu hakkında) Bu sürecin sadece ekonomik olmadığını biliyoruz. Bunu normalleştirme ve daha iyiye doğru yürütmeye çalışıyoruz. Ağustos'ta başlayan sürecin, tabii ki bir toparlanması olacaktır. Bu noktada YEP'teki hedeflerimizi rasyonel ve gerçekçi kılmaya gayret ettik. Yeni Ekonomi Paketi'ndeki 2018 ve 2019 hedeflerimizi biz gerçekçi görüyoruz. Ekim'le birlikte Kasım ve Aralık'ta toparlanma olacak. Bu sadece fiyatlanma ve ithalat noktasında değil birçok noktada doğal bir dengelenmeyi getirecek. Pozitif yönlü gelişmeleri çok daha net göreceğiz.

"HAFTAYA PAYDAŞLARLA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

* Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem.

* Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz.

"DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE BENZERİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"

* (Kamuda tasarruf hakkında) Türkiye'de sistem değişimi yaşadık. Türkiye rekabetçi bir pozisyona doğru ilerliyor. 2019 bütçe hesaplamalarında koyduğumuz 76 milyarlık TL'den, bu rakamın 60 milyar TL'si tasarruflardan, 16 milyar TL'si ise gelir artırıcı önlemlerden gelecek. Özellikle kamunun daha tasarruf odaklı çerçevesini çizdik.Daha etkin bir işlem için 'Dönüşüm Ofisi' ile bir altyapı ortaya koyduk. Dünya örnekleri ve benzeri ile çalışmalar yaptık, çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

"DÖNÜŞÜM OFİSİ" KURDUK

* Bu Hükümet bu iktidarla dün ve bugün olduğu gibi emin adımlarla ilerliyor. Yabancı firmalarla çalışılıyor deniyor. Devlet bu firmalarla dün çalıştı bugün de çalışıyor, ileride de çalışacak. Herkesin aklını kullanıp bir potada eritip en iyisini yapacağız. Konseptin kurulup yönetilmesi ile birçok firma ile analizler aldık, iyiyi aldık, örnekler aldık. Türkiye'den de danışman hocalardan katkı aldık. Biz yeni dönemde bir potada eriterek 'Dönüşüm Ofisi' kurduk, görevine başladı.

* OVP'de de biz danışman hocalarımızdan da katkı aldık. Yeni dönemde dönüşüm ofisi kurduk. Bu ofis bizim yerli milli Hazine ve Maliye Bakanlığı mensuplarından oluşan memurlardan oluşturduk, bunun tüm Bakanlıklar sorumlusu. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda bir şekilde baktığımızda cehaletten değilse, ihanettendir. Türkiye'de yaşananlara baktığımızda kimin üzüm yemek değil, bağcıyı dövdüğünü görüyoruz.

"TEK FİRMADAN DEĞİL BİRÇOK FİRMADAN GÖRÜŞ ALDIK"

* (McKinsey hakkında) Birçok firmadan Dönüşüm Ofisi ile ilgili biz raporlama aldık. Sadece bu firmadan değil, birçok firmadan görüş aldık. Kendi milli ve yerli fikrimizle bir ofis kurduk. Yarın başka bir konuda da fikir soracağız. Sadece birinden değil herkesten. Tüm fikirleri alıp kendi modelimizi geliştiriyoruz. Alıp, işleyip kendi modelimizi geliştiriyoruz. Biz 16 yıllık İktidarımızda dünyanın en iyi örneklerden destek aldık, bu çerçevede yoğurduk, bu süreci şekillendirdik ve bu süreç başladı. Ekip de belli oldu. Biz bu istikamette Allah'ın izniyle devam edeceğiz.

"YERLİ ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTTI"

* Türkiye olarak en iyi en güçlü sistemsel dönüşüm, en iyi yönetim sistemleri olmak üzere kendi aklımızla yerli ve milli yapıyoruz. Dedik ki yerli üretimi artıracağız. Toplam üretilen elektrikte yerli payını artıracağız. Son rakam bu yıl geçen yıla göre yüzde 4'e yakın artış var. Yüzde 47'ler yüzde 51'lere çıkmış. Herkesin aklını alıp biz yöneteceğiz. Dedikoduyla vatandaşımız zihnini teslim etmesin. Bu ülkeyi en ufak bir sekteye uğratmadan güçlü Türkiye yolculuğunda ilerliyoruz

"SAĞLAM VE GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

* 16 yıldır bizim nasıl yerli ve milli duruşta bir gram toprağı, 15 Temmuz'da sokağa inen terör gruplarına bile teslim etmedik. Vatandaşımız endişelenmesin yerli ve milli şekilde güçlü Türkiye yolculuğuna devam ediyoruz. Sağlam ve güçlü adımlarla ilerliyoruz.

"ABD İLE TÜM SÜREÇLERDEN DİK DURUŞUMUZLA ÇIKTIK"

* (Amerika görüşmeleri hakkında) Bu seyahat öncesinde farklı seyahatlerimiz oldu. Son bir ayda yoğun yurt dışı seyahati yaptık. Biz Türkiye olarak Ağustos ve Eylül'de güçlü reflekslerle güçlü bir duruş sergiledik. Bu duruştan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğu da düşmanlığı da kıymetli. Türkiye dostluğu samimi şekilde ifade edenlerle yan yana sürdürmeye devam edecek.

* ABD'de 15-20'ye yakın görüşmemiz oldu. Yoğun katılımlı, farklı alanlarda sektörlerin katıldığı, yatırımcı görüşmelerimiz oldu. Tüm bu çerçeveyi, YEP'ten bahsettik, son 5 yılda neler yaptık, 15 Temmuz sonrası yaşananların Türkiye'de birinci önceliğin güvenlik olduğunu, FETÖ ve PKK yoğun mücadelenin buna ayrıldığını, yoğun bir süreç yaşandığını belirttik.

* Artık 2023 hedeflerine odaklanılması konusunda önceliklerimizden bahsettik. Sabah böyle öğlen şöyle... Herkes bunun farkında. Buna rağmen operasyonlara rağmen, çok güçlü şekilde püskürttük.

"TÜRKİYE GELECEĞİNE SAĞLAM YÜRÜYECEK, ŞÜPHEMİZ YOK"

* Birilerinin iktidarları döneminde yurt dışında neler çekildiğini biliyorum. 16 yıl sonra bugün her ne olursa olsun Türkiye'nin temel dinamikleri çok güçlü. Türkiye vatandaşı olduğunu ifade etmek yurt dışında çok büyük bir itibar meselesi. Türkiye'nin ekonomik durumu bütün temel göstergeleri çok güçlü. Kamu borçluluğunda en düşük ülkelerden biri, hane halkında dünya ortalamasının hayli hayli altında.

* Geçen hafta Almanya'daydık. Türkiye'nin genç nüfusu var. Türkiye'nin geleceğine umutlu ve sağlam adımlarla yürüyeceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Bunu muhataplarımızla yapılan toplantıda çok net görüyoruz. Birilerinin yalanlarını algı üzerinden gerçekleştirmesine izin vermemeliyiz.

* Türkiye'nin genç nüfusu ortada, Avrupa'da yaş 47'lere dayanmış. İnsan kaynağı zenginliğine baktığımızda Almanya, Türkiye ile aynı 81 milyon. Almanya'da üniversitedeki öğrenci sayısı 3 milyon, Türkiye'de 8 milyondan fazla. Türkiye istikrarsızlıklara savaşlara rağmen, sağlam adımlarla devam ediyor. Güçlü ve sağlam adımlarla ilerleyeceğimizden en ufak şüphemiz yok kimsenin de olmasın, önemli olan bu noktada bu duruşta olmak lazım.

* Algılar ve gerçekler... Birilerinin yalanlarını algı üzerinden gerçekleştirmemiz lazım. 5 yıl önceden hatırlayalım, Gezi'de 3-5 ağaç değildi bunu görmemiz lazım... 17-25 Aralık'ta da bunu görmemiz lazım. Darbe girişiminde de bunu görmemiz lazım. Terör örgütlerini görmemiz lazım. Kenetlenerek hareket ettiğimiz sürece elimizin tersiyle iteceğiz.

TEHDİT VE SALDIRILARA KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ GELİŞTİ

* Son sözüm hep şunu ifade ediyorum. Türkiye çok güçlü çok büyük potansiyeliyle dünyadaki bir elin parmakları kadar çok nadir ülkelerden biri. Çok daha zor bir dünya düzeni bizi beklerken, Türkiye için süreç çok daha iyi işliyor.

* Saldırılar bizi daha güçlü hale getiriyor. Tehdit ve saldırılar bağışıklık sistemimizi güçlendirdi. İhracat ithalat dengesi lehe doğru gelişiyor. Mesela ekonomi açısından reformlar, cari harcamalar, tasarruf noktasında çok daha güçlü ilerliyoruz. Toplulumuz daha güçlü ilerlemeye başladı. Çok daha güçlü dışarıya daha az bağımlı güçlü rekabet gücü yüksek ülke haline geliyoruz.

* Türkiye bölgedeki konumu itibariyle, siyasi istikrarı, özel sektör ve kaynak çeşitliliği itibariyle bölgedeki tek ülke. 10 binlerce çeşit ürün ihraç eden bir ülkeden bahsediyoruz. Turizm büyümesiyle dünyada en hızlı büyüyen ülkeden bahsediyoruz.

* Tüm sınamalardan güçlenerek çıkan bir ülke. Yıl sonuna doğru daha da somutlaşarak 2019'da dengelenme disiplin ile çok daha sağlam bir şekilde hayata geçirdiğini göreceğiz. TeknoFEST'te gözlerim yaşardı. Bu özgüven toplumsal olarak ortada. Hakikat üzerine yoğunlaşalım. Önümüzdeki dönem enflasyona karşı çok daha önemli adımlar atacağız.