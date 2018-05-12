Son dakika... Bakan Arslan'dan flaş açıklama: HGS ve OGS cezalarında indirim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
12.05.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Arslan'dan flaş açıklama: HGS ve OGS cezalarında indirim

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Son dakika... Bakan Arslan'dan flaş açıklama: HGS ve OGS cezalarında indirim

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,, HGS-OGS'de kaçak geçiş cezalarındaki 10 kat uygulamasının 4 kata indirildiğini açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, HGS-OGS'de kaçak geçiş cezalarındaki 10 kat uygulamasının 4 kata indirildiğini açıkladı

NTV yayınına katılan Bakan Arslan, 950 milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçileceğini belirtti.

Bakan Arslan'ın konuşmasından başlıcaları şu şekilde:

Türkiye deprem kuşağında, özellikle Marmara.

Kanal projelerinde depremselliği göze aldık. Tsunami çalışmalarını yaptık.

Özellikle Karadeniz Marmara arasında rüzgar verilerini ele aldık. Sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada buna benzer projelerde çalışmış uzmanlarla çalıştık, bunun geri dönüşü yok.

TOKİ, fiilen işin içinde olacak. Birçok bakanlıkla da çalışmaya başladık.

Bu sene içinde ihale etmek istiyoruz.

Türkiye yap işlet devret dahil, kamu özel dahil dünyanın gözü Türkiye'deki projelerde. Hepsi dahil olmak istiyor.

1915 Çanakkale Köprüsü boğazda yaptığımız üçüncü köprü. Kulelerin oturacağı zemindeki kazıkları çakmaya başladık.

18 Mart 2019'da köprü silueti ortaya çıkacak. Çalışmalar güzel gidiyor, 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girecek.

29 Ekim'de Yeni Havalimanı açılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gelen otoyolumuz var. Odayeri'nden 3. Havalimanı'na yol açacağız. Hasdal bağlantımız var, D-20 devlet yolumuz var, bir kısmı hizmete girdi.

Gayrettepe'den Havalimanı'na metro hattımız var. İki noktadan da şehrin raylı sistemini entegre edecek çalışmalar yapıyoruz.

4 kat cezada yüzde 25 indirim yapacağız. 

Ayrıntılar geliyor...

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