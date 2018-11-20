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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
20.11.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan flaş sözler: Rekor gelebilir

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan flaş sözler: Rekor gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'u (IBF-Uluslararası İş Forumu) kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak ekimde cari fazlada tüm zamanların rekorunun geleceğini belirtirken, "Faizlerin yüzde 25'in altına indi. Faiz düşüşü aralık ayında da devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO kapsamında, "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla 22. Uluslararası İş Forumu'nda (International Business Forum - IBF) açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak tarımda erken uyarı sisteminin devreye alınacağını belirtirken, kasım aralık sürecinin çok daha iyi olacağına, kurdaki belirsizliğin geçmişte kaldığına ve faizlerin düşüşünün aralık ayında da devam edeceğine vurgu yaptı. 

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar;

* Çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte beklentilerimiz dışında bir gelişme yaşamadık. 2019'a girerken makro ekonomik göstergeleri detaylı analiz ederek stratejilerimizi buna göre yaptık. Reel sektör ve bankacılık sektörümüzü güçlendiriyoruz. İkinci hedefimiz ise bütçemiz. Ekimde cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir. Gıda enflasyonuyla ilgili stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz. 

TARIMDA ERKEN UYARI SİSTEMİNİ DEVREYE ALACAĞIZ 

* Tarım ve gıda ürünlerinde fiyat arz arz zincirini izleyecek gerekli tedbirleri anında devreye alacağız. Erken uyarı sisteminin yanı sıra hal yasasını en iyi şekilde uygulamaya sokacağız. Hallerimizin ülkemizin teknolojik altyapısı ile entegresini sağlayacağız. Piyasa oluşumunu destekleyeceğiz. Enflasyon konusunda önemli meseleyi de almış olacağız. 

SIKI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDECEĞİZ 

* Stokçularla mücadeleyi de en iyi şekilde sürdüreceğiz. 24 depodan 3'ünde satış yapılmış. Soğan depolanmış satılmıyor. Bakıyoruz 200 bin ton soğanın fiyat yükselir beklentisiyle tutulduğunu görüyoruz. Denetim sürüyor. Stokçuluğa ve fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Bu aktif denetimleri artırarak devam edeceğiz. 

* Ekim ortasında açıkladığımız 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' seferberliği büyüyerek güçlenerek devam ediyor. Kasım ve aralıkta ise enflasyonda hedeflerimize yakın bir netice alacağız. Ülkemize yönelik fiyatlandırmalar konusunda suni etkiyi de azaltmış olacağız. Sahada yakın bir takip süreci başlattık. Gelen sinyaller bu sürecin pozitif netice verdiğini, kasımda göreceğimizi gösteriyor. Kurdaki şokları ve belirsizliği geçmişte bıraktık. 

FAİZ DÜŞÜŞÜ ARALIKTA DA DEVAM EDECEK

* BDDK'dan takip ediyorum. Faizler yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Bu trend aralık ayında daha da düşecek inşallah. Hem piyasa belirsizliğinin kalkması hem de fiyatlandırmayla daha da düşecek. Çok pozitif bir kasım ayını çok daha verimli alacağız. Mobilya ve beyaz eşya sektöründen hatta otomotiv sektöründen aldığımız pozitif haberler bizleri sevindiriyor. Reel sektörde güçlü işbirliği ile yönettiğimiz bu süreçten reel sektörün güçlü çıkmasıyla dengelenme sürecine çok önemli bir fayda olacağını düşünüyoruz. 

* Ülke ekonomimize olan güveni güçlendirmeye başladık. Türkiye güçlü duruşuyla yoluna devam ediyor. Gerek uluslararası gerek yurt içinde ihaleler yapmaya güçlü bir likidite oluşturmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Türkiye, ticaret hacmini artırarak kazan kazan çerçevesinde politikalarını sürdürecektir. Türkiye ile ticaret iş, işbirliği yapan tüm ülkeler desteğimiz ve güvencemiz altındadır. Ne kadar kazanan ülke varsa her geçen gün artmaya devam etmektedir. İşbirliğimizi artırmayı gönülden tavsiye ediyorum. 

22. International Business Forum hakkında

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO kapsamında, "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla 22. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) 20 Kasım'da düzenleniyor.

Etkinlikte "Uluslararası Para Sistemi'nin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi, Düzen Tasarımı" ile "Uluslararası Ticaret ve Para Sistemi'nde Blockchain Teknolojisinin Konumu" başlıklı iki oturum gerçekleştiriliyor. Dünya ekonomisinin en yeni gündem konularının masaya yatırılacağı etkinlikte, blockchain sistemi bir çıkış yolu olarak tartışmaların odak noktasını oluşturuyor.

 

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