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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-
21.10.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Türkiye cari fazlada geçen yıla göre rekor kırdı

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Bakan Albayrak: Türkiye cari fazlada geçen yıla göre rekor kırdı

HAZİNEÿve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bütün ticaret sisteminin tek bir para birimine endeksli olması çok ciddi riskler oluşturuyor. Mesela uluslararası ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD’nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor siyasi sorunları çözmek için" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forum’a katıldı. Berat Albayrak burada yaptığı konuşmasında, Yeni bir dünya düzeni kurmalıyız, güç rekabetini bir kenara bırakmalıyız ki uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız. Ve Hain politikalardan kaçınmalıyız. Korumacı yaklaşım bize şu anda bunu gösteriyor. Bunun da ötesinde terör tehdidini azaltmalıyız ve serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Ticarette taraf olan kişiler, bunun dışındaki tüm taraflarda faydalanabilsin" dedi.

DÖVİZDEKİ DEĞER KAYBINDAN TİCARET HACMİ DE ETKİLENİYOR"

Berat Albayrak, Bir yandan da döviz konusu var. Bu açıdan baktığımızda dövizdeki değer kaybından ticaret hacmi de etkileniyor. Eğer ticareti ileri taşıyabilirsek, Dünya Ticaret Örgütü de şu anda bunu kullanıyor, bütün dünya çok daha iyi bir küresel entegrasyonu yakalayacak. Aynı zamanda uluslararası vergilendirmeyle ilgili reformlar, finansal iklim değişikliği ve yönetişimle ilgili mevzuatları geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ABD’NİN EKONOMİK YAPTIRIMLARI TEHDİT OLARAK KULLANMASINI SAĞLIYOR"

Bakan Albayrak, gelişmekte olan ülkelerin küresel finansal işlemlerde ticarette kendi para birimlerini kullanamadıklarını en yaygın para biriminin ABD doları olduğuna dikkat çekerek, Bütün ticaret sisteminin tek bir para birimine endeksli olması çok ciddi riskler oluşturuyor. Mesela uluslararası ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD’nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor siyasi sorunları çözmek için. Son yıllarda pek çok ülke gibi biz önemli ticari ortaklarımızla kendi ülkelerimiz arasındaki para birimleriyle ticaret yapmak üzerine anlaşmalar imzalar hale geldik. Pek çok ülke artık bunu yapıyor. Hatta artık petrol satın alam anlaşmalarının bile ülkeler arasında ABD dolarından bağımsız olarak, mesela Çin ve Rusya arasında gördüğümüz kendi para birimleri üzerinden anlaşma yaptılar. Farklı ülkelerde de bunun örneği görüldü" diye konuştu.ÿ

ENFLASYON RAKAMLARI

Berat Albayrak, Türkiye geçtiğimiz seneye kıyasla şu andaki cari fazlada rekor kırdı. Ağustos’ta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu. Temmuz’da ben Bakanlığa geldiğimde yaklaşık 58 - 60 milyonluk bir cari açık vardı. Sadece bu değil, enflasyon oranları geçtiğimiz seneden bu seneye tek hanelere indi. TEFE ve ÜFE oranlarına baktığımız yüzde 24 ve 25, şu anda yüzde 9.3’lük bir seviyedeyiz. Ekim ayında sanıyorum çok daha düşük olacak yüzde 9’dan, sene sonunda da toplam yüzde 12 gibi bir rakam bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

Albayrak, dünya düzeninde çatışmalarla kimsenin başarılı olmayacağına dikkat çekerek, Teröre karşı mücadele noktasında uluslararası kararlılık gösterilmeli" dedi

Albayrak Twitter'dan Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

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