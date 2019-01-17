Son dakika... Bakan Albayrak'tan THY mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan THY Yönetim Zirvesi hakkında açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak'ın THY Yönetim Zirvesi sonrası yaptığı açıklama
'THY Yönetim Zirvesi’nde, Türkiye’nin gurur markalarından olan THY’nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek.'
THY Yönetim Zirvesi’nde, Türkiye’nin gurur markalarından olan THY’nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek. pic.twitter.com/hKxD9FSAcp— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 17 Ocak 2019
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