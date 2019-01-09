Son dakika... Bakan Albayrak'tan MÜSİAD Toplantısı'nda flaş açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak MÜSİAD Toplantısı'nda konuşuyor.
Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;
* Sadece bankacılık sektörüne mahkum değil, hacmini daha çok geliştirecek. Önemli dalgalanmalar yaşadık. Dengelenme süreci olarak nitelendirdiğimiz süreçte mesafe katettik.
FİNANSAL PİYASALARDA NORMALLEŞME SÜRECİNE ULAŞTIK
* Zamanında aldığımız tedbirlerle finansal piyasalarda normalleşme sürecine ulaştık. Ağustostan bugüne yüzde 20 iyileşme kaydedildi. Türkiye çok daha pozitif ayrıştı.
* Ülkemiz 10 yıllık devlet tahvil faiz oranında 480 baz puan gerileyerek ciddi bir pozitif durum gerçekleştirmiştir. Finansman ve maliyet reel ekonominin oluşması için çok daha ciddi bir iyileşme oluşturmalı. Cari açığın milli gelire oranı azaltılması... Makro ekonomik politikalar ve orta vadede paketlerimizle bunun üzerinden gelmektedir.
AMAÇ KALİTELİ YERLİ ÜRETİM KAYNAKLI BÜYÜYEN EKONOMİ
* Ak Parti iktidarlarından her daim olduğu gibi kimsenin şüphesi olmasın. Amaç daha kaliteli üretime dayalı cari harcamalı lüks tüketim harcamalı değil, yerli üretim noktasında kaliteli bir büyüme hedefliyoruz.
* Bu sürece ilişkin son 5 aylık gelişmeler büyük umut vadediyor. İhracatımız tarihin en yüksek ihracat rakamını oluşturdu. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 8'lere gidiyor dendiği bir anda ithalat köprüsünün gerilemesi ile YEP'te söylediğimizin 4,7'nin altında yüzde 3'lerde tamamlamayı bekliyoruz.
KUR FAİZ ENFLASYON ATAĞINI PÜSKÜRTTÜK
* İhracatta pozitif artış, ithalatta gerileme. YEP çerçevesinde birçok önlem alındı. Projeler başlatıldı. Bundan 10 yıl önce de benzer ekonomik süreci yaşamamıza rağmen ki küresel bir krizdi. Bugün yaşadığımız sürecin detaylarına baktığımızda Türkiye'ye özgü saldırı ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçte o günden çok daha hızlı ve güçlü refleksler vererek çok kısa süreçte püskürttük.
* Türkiye 4 çeyrek üst üste küçülme yaşadığı süreçten 3. çeyreğe baktığımızda büyüme, 4. çeyrekte piyasalar... 5 küçülecek, 10 küçülecek değil sağlam bir cevap vermeye başladı. Çok daha hızlı aksiyon ve karar alma süreçleriyle çok net hepimizin bilmesi lazım.
* Sektörlerimizi bir önce yaşadığımız durumdan kurtarıp 16 yıldaki adaletin esas alındığı, büyüme trendini daha büyük noktaya taşıyalım. Birileri sürekli negatif algıyı sürdürmeye çalışıyor.
BÜTÇE DİSİPLİNİNDE SIKIŞI DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ
* Etkin nakit yönetimi kapsamında kamu ödemeleri, piyasa ödemelerinin bu ekonomik koşullarda hızlandırılarak sunulmasıdır. Birileri rahatsız oluyor, kimler rahatsız oluyor biliyoruz. Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar lira gelecek.
SOSYAL YARDIM ALANIN 80 TL ELEKTRİK FATURASI ÖDENECEK
* Özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KW/S temel tüketim ihtiyaçlarını devlet karşılayacak. 80 TL'ye kadarını devlet ödeyecek. Kredi paketimiz... Düşük faizlerle ödemeyenlere destek.
350 BİN ESNAFA DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADIK
* Halkbank üzerinde 22 milyar TL'lik kredi paketimiz 350 bin esnafımıza büyük bir destek olarak açıklandı. İş adamlarımıza yüzde 5'lerde kullanılacak esnaf paketi desteğimizi sağlayacağız.
TİCARİ ALACAK SİGORTASINI UYGULAMAYA BAŞLADIK
* 16 yıldır bu millet yetkili Cumhurbaşkanımız liderliğinde Ak Parti'ye vermektedir. Tüm bu açıklanan süreçlerle ekonomimiz çok daha güçlü adımlarla ilerliyor. Toplumun her kesimini sevindiriyoruz. Ticari alacak sigortası ile satıcı firma KOBİ ile alıcı arasında alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlayan bu yapıyı devreye aldık.
* Tüm sigorta şirketleri bankalar, KOBİ'ler faydalanacak. İlerleyen aşamada cirosu 125 milyon TL'ye kadar olanlar dahil edilecektir. Devlet destekli bu sigorta ile garanti altındadır.
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