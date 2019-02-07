Son dakika... Bakan Albayrak’tan meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak’tan meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak’tan meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.02.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak’tan meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Albayrak’tan meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış mağazalarına ilişkin, "Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız." dedi.

Albayrak, NTV'de yayımlanan "Gençlerle Buluşma Özel" programında soruları yanıtladı.

Sebze-meyve fiyatlarındaki artışa ilişkin soru üzerine Albayrak, "Bu sıçramanın sebeplerini analiz etmek lazım. Fikir sahibi olmak için önce bilgi sahibi olmak lazım. Antalya'daki fırtınadan kaynaklı bazı seralar zarar görmüş, piyasada ürün yok, ondan dolayı fiyatlar artıyor, bu sözler çok normal geliyor insana. Bir de bakıyorsunuz ki meselenin aslı öyle değil. Antalya'da fırtınadan zarar gören sera miktarı 2 bin dönüm, Antalya'da toplam hacim 50 bin dönüm. Türkiye'de ne kadarlık bir alana tekabül ediyor bu binde 8'lik bir alan" diye konuştu.

Son dakika... Bakan Albayrak’tan meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama

Gıda zincirine işaret eden Albayrak, "Bu ekosistemi kontrol eden paydaşların bir kısmı ekonomik saikle değil farkı saiklerle hareket edip, gerek stokçuluk, malı piyasaya sürmeden farklı yerleden alıp fiyatlarda oynama yönünden işleme girmişler. Bu da ocak ayının özelikle ikinci yarısından sonra çok fahiş artışları doğurmuştur. 5 liralık patlıcan 15 lira olmuş. Ülkede kıtlık olsa anlayacağız." şeklinde konuştu.

Bu konuyu teyit eden farklı yerlerle ilgili farklı evraklı belgeler olduğunu anlatan Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fahiş operasyonu yapan iradenin oluşturduğu fiyat artışlarını engellemek için üreticiden tüketiciye kadar bu zinciri maliyetini de yönetecek şeklide, bu çerçevede önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada başlayacak şekilde, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız." dedi.
Albayrak, orta ve uzun vadede çözüm için, gıda tedarik zincirinin küresel anlamda en iyi uygulamalarla profesyonel bir yapıda bir "network" hazırladıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, seracılığa ilişkin de şunları kaydetti:

"Finansman modelini doğru kurgulayarak Ziraat Bankamızda yarın açıklayacağımız bu modelin finansmanıyla birlikte seralarda 1 yerine 10 birim üretilebilecek. Hem fiziki şartları çok daha güçlü hem üretim şartları daha kaliteli, profesyonel olacak. Bu finansal modelle seracılık konseptinin hızlı bir şekilde dönüşümünü başlatıyoruz."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor