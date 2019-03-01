Son dakika... Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası rezerv açıklaması
Bakan Albayrak Twitter'dan, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan, Merkez Bankası rezerv açıklamasında bulundu. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin son 6 ayda 16 milyar dolar artışla 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkıldığını ifade eden Bakan Albayrak; dengelenme döneminin her alanda etkisini gösterdiğine vurgu yaptı.
Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;
"Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı"
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle