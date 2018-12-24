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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.12.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) alacaklarını tahsil edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı 1 Ocak'tan itibaren devreye alacaklarını bildirdi.

ALBAYRAK, Resmi Gazete'de yayımlanan KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tebliğlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alacaklarını belirten Albayrak, "1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

ALACAKLARI HAVUZDAN KARŞILANACAK
Albayrak, infografikle de sistemin işleyişine ilişkin bilgi aktardı. Buna göre, Bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ'lerin alacakları garanti altına alınacak. Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.

Sistem, ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ'leri kapsayacak. Teminat sunulacak KOBİ'ler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek.
Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta AŞ tarafından yürütülecek. İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından oluşturulacak. Poliçelerin satışı ise sisteme dahil sigorta şirketleri tarafından yapılacak.

Sigorta şirketleri ve KOBİ'ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek. Sistem kapsamında, 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak. Peşin ödeme halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Kurulacak milli sisteme ilişkin usul ve esaslarla sistem kapsamında sunulacak ürüne ilişkin tarife ve talimatlar Bakanlıkça düzenlenecek.

Son dakika... Bakan Albayraktan KOBİlere yönelik önemli açıklama

BAKAN Albayrak, KOBİ'lere yönelik Twitter mesajında, sistemin işleyişine ilişkin bir de grafik paylaştı. Grafikte, sistemin işleyişine ilişkin bilgi notlarına yer verildi:

Son dakika... Bakan Albayraktan KOBİlere yönelik önemli açıklama

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