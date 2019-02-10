Son dakika... Bakan Albayrak'tan KDV oranı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardaki KDV oranının sıfırlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardaki KDV oranının sıfırlanacağı müjdesini vermesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Dijital yayınlarla rekabette yayıncılarımıza büyük destek sağlıyoruz. Kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardaki KDV oranını sıfırlıyoruz. Tüm yayıncılarımıza ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Şubat 2019
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