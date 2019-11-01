Son dakika... Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi'yle ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan İVME Finansman Paketi'yle ilgili açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" dedi.
Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 1, 2019
Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız. pic.twitter.com/QboqyW4MWB
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