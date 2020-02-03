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Ekonomi
Haber Giriş: 03.02.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Albayrak'tan İmalat PMI açıklaması

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan İmalat PMI açıklaması

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 51,3 oldu. 2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi. 

 

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