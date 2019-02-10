Son dakika... Bakan Albayrak'tan gıda fiyatı mesajı: Yoğun bir programı hayata geçireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için yapılacakları duyurdu.
Bakan Albayrak Twitter'dan seracılık, tarımsal üretim ve gıdada fiyat istikrarı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak Twitter'daki açıklamasında; "Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun. Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz" ifadesinde bulundu.
Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Şubat 2019
Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/IcE1n0lA7C
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