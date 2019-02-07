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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.02.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Bir fırsat dönemi olarak bu süreci okuyoruz

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Son dakika... Bakan Albayrak: Bir fırsat dönemi olarak bu süreci okuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

*  Son 16 yılda Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Sosyal sektörlerle birlikte çok önemli mesafeler ilerledi. 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolarlara ihracat rakamlarını hep birlikte gerçekleştirdik.  Bir fırsat dönemi olarak bu süreci okuyoruz.

* Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak yazacağız. Dünyada belirsizliklerin artığı, Avrupa'nın Çin'in yavaşlamaya başladığı bir dönemde bizler ihraç eden siz ihracatçılarımızla birlikte çok daha fazla çalışacağız. 

* Birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde küresel ticaretin yükselen yıldızı haline geleceğiz. Ağustos ve eylül aylarında küresel finansal anlamda haksız spekülatif saldırılara maruz kalmış bir ülkeyiz. 2018'i bir tecrübe, ders çıkarma, güçlendirme yılı olarak geride bıraktık. 

* Çözüm üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Göreceksiniz şubat, mart arkasından nisan, mayıs aylarında reel sektörün likidite açısından çok rahatladığı, eylül döneminden kurtulmaya başladığı bir dönem olacağını göreceksiniz. 

* BDDK, Bankalar Birliği... Şubat ayı ocaktan çok daha iyi olacak. Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Yüzde 40'lara 50'lere ulaşan faizin 20'lere indiğini görüyoruz. Yeterli değil. Hayalperest değiliz gerçeği doğru okuyacağız. Birileri felaket tellallığı yapıyor... Neden... Farklı siyasal algısıyla hareket etse de, bugünün dünden, yarının bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz. 

* İhracatçılar olarak siz gösteriyorsunuz. Yok stoklar var... Bu ezberler nasıl bozuluyor. Birden fazla reaksiyonla, para politikaları, ihracat politikaları, çok güçlü adımlar atılıyor. Böyle bir iklimde bile bu tablo bu yılın her geçen gününde çok daha iyileşecek. Bundan en ufak şüpheniz olmasın. Tüm kamu kurumlarımız, bankalarımız, iş dünyası temsilcilerimiz belki de hiç olmadığı kadar yoğun iletişim içinde hareket ediyoruz. 

* Türkiye bugün 39 kalem üründe 1 milyar doların üzerinde, 33 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülkeyiz. 

AYRINTILAR GELİYOR...

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