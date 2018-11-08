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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
08.11.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği panelde konuşutu. Bakan Albayrak, Türkiye'ye yapılan kur saldırılarının 2 ayda püskürtüldüğünün altını çizerken, özellikle Kasım ve Aralık aylarında enflasyonda çok daha güçlü adımlar atılacağını açıkladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

* Yapısal dönüşümleri hayata geçireceğiz. Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 krizinden farklı olarak kur faiz ve enflasyon noktasında da çok büyük operasyon yapıldı. Ancak biz 2 ayda o kadar güçlü adımlarla bunun en büyük sebeplerinden biri yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı refleksler vermemizdir. Ekonomi yönetimi olarak güçlü koordinasyonla aldığımız tedbirlerle ciddi bir refleks gösterdik. 

* Bu ataklara karşı çok büyük tecrübe kazandık. Ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 2 temel alana odaklandık. Mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduk. Fiyatlandırmalar bunu daha da büyüttü daha da önemli hale getirdi. Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük. 

* Nitekim ekim sonu itibariyle yansımaya başlayan toplumun tüm paydaşlarını içine alan enflasyonla mücadele programı açıkladık. Bu sepet fiyatlama noktasında çok önemli bir adım ortaya koydu. Ekimin ikinci yarısında kampanyamız başlamasına rağmen ve ekimin enflasyona fiyatlandırması çok etkili olmasına rağmen sonuç çok daha iyi. Kasım ve aralık ayında çok daha güçlü ve pozitif sonuçlar alacağız. 

* Ben sektör sektör takip ediyorum. Türkiye ağustos ve eylüle göre çok daha güçlü. Gerek kurda gerek kredilerde çok daha iyi noktaya gelecek. Bu çerçevede eylülden bugüne sağladığımız gelişmeler pozitif yansıdı daha da yansıyacak. 

* Fırsatçı davranışlar geride kaldı. Enflasyonla mücadeleye destek için KDV ve ÖTV ile ilgili kararlar açıkladık. Güçlü bütçe disiplini kararımızı koruduğumuzun altını tekrar çiziyorum. Popülizm yok. Araba çalışıyor devam edecek. 

* Kolay olanı herkes yapar önemli olan zor olanı yapmak. Biz her pozitif gelişmeyi vatandaşımıza yansıtmayı devam edeceğiz. Akaryakıt maliyetlerini çok düşük seviyelerde kalmasını sağladık. Kurdaki sağlanan bu düşüş, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası bunları vatandaşımıza indirim olarak yansıtmaya başladık. 

* Bütçe disiplinini gözettik. Enflasyonla mücadele konusunda yapısal reformlar için adımlar atmaya devam ediyoruz. Gıda fiyatlandırması noktasında bu hafta ilk toplantımızı yaptık. Gıda komitesi çok daha güçlü gelişmelerle 3 bakanlık olarak bu sürece başladık. Enflasyonda kasım ve aralık ayında çok daha güçlü adımlar atacağız. Detaylı ticaret verilerine bakıyorum YEP'te. 60 milyarlar diyorlardı, bizim 45'ti. Ağustos ekime baktığımda 40 milyar doların altına inmeye başladığımızı gösteriyor. Yılsonu rakamları böyle giderse yılsonu cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Bu kriz tellallığı ölçüsündeki spekülatif ataklar devam etmeyecek. Çok daha iyi gidiyoruz. 

* Kur etkileri çerçevesinde birçok sektörü tek tek mercek altına alıyoruz. Tek tek fotoğraflarını çekiyoruz. Tek tek olası senaryoları görüyoruz. Türkiye'nin başından geçenler pişmiş tavuğun başından geçmedi diyorlar, biz bunları yaşadık. Her süreç Türkiye'yi daha da güçlü kıldı. 

* Kimsenin piyasadaki pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Eylül ayında 12 Eylül darbesinde bile yaşamadığımız ticaret finansmanına darbe. Operasyonel manada blokaja maruz kalmasına rağmen bu sürecin de içinden güçlü şekilde çıktık. Ekim ayında dengelenme sürecini çok daha net gördük. 

* Krediler yüzde 30'ların altında, 40'lardan 50'lerden. Makas çok açık daralacak. Marj makası yüzde 10'lara dayandı. Finansman maliyeti ve kredi maliyeti daha da düşen faizlerle desteklenecek. 

* Kasım ayında likidite çok daha aktif olacak. Şimdi söylemeyelim. Küresel yatırımcıda çok ciddi anlamda artış oldu. Çok önemli bir ihalemiz oldu. Piyasalar açısından baktığınızda hazine finans programı çerçevesi içerisinde bu noktada yoğun bir talebin gerçekleştiği tahminlerimizi gerçekleştirdik. Yüzde 5.5'lik getiri ile talebin 3 katından fazla hazine likidite sürecini ortaya koyduk. Talep yüksek vadeler daha iyi reel sektörümüz başta devlet olarak bu adımlarla daha da hissetmeye devam edeceğiz. 

* Dünyanın dört bir tarafından yatırımcıların gösterdiği ilgi ortada. Başka sürprizler de var. Kısa süre içinde tedbirlerle olumlu sonuçlar almaya devam ediyor ve devam edecek. Yatırımcılarla yürüttüğümüz piyasa iletişimi güçlü şekilde devam ediyor. Tüm ihraçlar tüm yoğun toplantıların başarısının bir teyidi. Çok daha güçlü yapısal çalışmalarla çok daha iyi bir durum var. İlk fazımız dengelenme sonrasında disiplin. Dönüşümle ortaya koyacağız. Bütün bu resmi ortaya koyacağız. 

* Rekabetçi kur ve kaliteli insan kaynağı çerçevesinde sanayi insan dönüşümünü bu anlamda tüm Türkiye için ihracat noktasında iyi noktaya taşıyacağız. Türkiye'de ithalatı olup ikaması olmayan ürün yok. 

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