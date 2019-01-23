Son dakika... Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar
İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında düzenlenen oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; "Türkiye bölgedeki tek istikrarlı bölge. Türkiye ekonomisi güçlü bir dengeye sahip ve ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi" ifadesinde bulundu.
Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;
* Türkiye bölgedeki tek istikrarlı bölge. Şöyle bir değişim var. Denize atlamaktan ziyade yolumuza devam etmek... Konut sektörüne bakarsak yüzde 28 Türkiye'de borç oranı düşük. Küresel anlamda hane halkları yüzde 60'lar ancak Türkiye'de yüzde 17 ile düşük seviyede.
* Hem hane halkı hem de bilanço açısından Türkiye performansı iyi şekilde devam ediyor. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu. Türkiye'nin durumu son derece pozitif devam ediyor. Şirketlerde de durum bu şekilde. Yaşanan zorluklara rağmen iyi durumda.
* Sadece kamuda değil, özel sektör açısından da durum böyle. Türkiye ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi.
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