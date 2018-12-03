Son dakika... Bakan Albayrak'tan flaş 'enflasyon' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasım ayı enflasyon verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde düşüşe geçtiğinin görüldüğünü kaydetti.
BAKAN Albayrak mesajında "Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34'ten %20.72'ye geriledi.
Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir." dedi.
Bakan Albayrak konu ile ilgili mesajının devamında şunları kaydetti:
FİYATLARDAKİ KÖPÜK KALKTI
*Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz.
*Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.
*2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.
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