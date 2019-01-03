Son dakika... Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
03.01.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz" dedi. Bakan Albayrak, enflasyonla mücadeleye destek kampanyasına bazı firmaların katılımının zayıf olduğuna işaret etti.

TRT Haber yayınında konuşan Bakan Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayı çok önemli

*Devlet olarak desteğimizi 3 ay daha sürdüreceğiz

*Biz çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız. Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında, birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz.

CİDDİ YANSIMA OLMADI
*Gıdada fiyat indirimlerinin çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz, "Mış" gibi yapanları programa almayacağız

*İndirim yapan sektörlerin cirolarında yükseliş oldu; firma ve sektör bazında indirimi iyi yansıtanlar olduğu gibi az yansıtanlar da oldu.

ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLENECEK

*Seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 sonu itibariyle bütçe açığı hedefini başaramazdık, 2019 bütçesinde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz

*2019 bütçe disiplini içerisinde, reel sektöre olan yükümlülük açısından çok daha gelirlerle ilişkili şekilde likiditenin daha rahat olduğu bir dönem olacak

*Merkez Bankası kendi adımlarını, piyasayı gözeterek atacaktır.

ASYA PİYASALARI ETKİLEDİ
*"(Kurdaki dalgalanma) Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu.

*Bankalarla bir çalışmamız var, önümüzdeki günlerde KOBİ'ler ve esnaf ve imalat sanayi için güzel bir paket çalışıyoruz.

ALTIN TAHVİL İHRACI DEVAM EDECEK
*Altın tahvil ihracı devam ediyor, artık sürekliliği olacak, sürekli açık olacak

*Döviz tahvil ihracında 1.1 milyar TL hacim oluştu, bu da devam edecek

*İhracatın muhtemelen büyümeye dördüncü çeyrekte katkısı üçüncü çeyrekten daha büyük olacak

Bakan Albayrak enflasyon verilerini değerlendirdi
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