Son dakika... Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz" dedi. Bakan Albayrak, enflasyonla mücadeleye destek kampanyasına bazı firmaların katılımının zayıf olduğuna işaret etti.
TRT Haber yayınında konuşan Bakan Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:
*Enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayı çok önemli
*Devlet olarak desteğimizi 3 ay daha sürdüreceğiz
*Biz çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız. Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında, birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz.
CİDDİ YANSIMA OLMADI
*Gıdada fiyat indirimlerinin çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz, "Mış" gibi yapanları programa almayacağız
*İndirim yapan sektörlerin cirolarında yükseliş oldu; firma ve sektör bazında indirimi iyi yansıtanlar olduğu gibi az yansıtanlar da oldu.
ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLENECEK
*Seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 sonu itibariyle bütçe açığı hedefini başaramazdık, 2019 bütçesinde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz
*2019 bütçe disiplini içerisinde, reel sektöre olan yükümlülük açısından çok daha gelirlerle ilişkili şekilde likiditenin daha rahat olduğu bir dönem olacak
*Merkez Bankası kendi adımlarını, piyasayı gözeterek atacaktır.
ASYA PİYASALARI ETKİLEDİ
*"(Kurdaki dalgalanma) Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu.
*Bankalarla bir çalışmamız var, önümüzdeki günlerde KOBİ'ler ve esnaf ve imalat sanayi için güzel bir paket çalışıyoruz.
ALTIN TAHVİL İHRACI DEVAM EDECEK
*Altın tahvil ihracı devam ediyor, artık sürekliliği olacak, sürekli açık olacak
*Döviz tahvil ihracında 1.1 milyar TL hacim oluştu, bu da devam edecek
*İhracatın muhtemelen büyümeye dördüncü çeyrekte katkısı üçüncü çeyrekten daha büyük olacak
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