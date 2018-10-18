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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
18.10.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanma süreci durdu

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği'nin (BRICA) İstanbul Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; "Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu" açıklamasında bulunurken, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 21 değer kazandığına vurgu yaptı.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamasından notlar; 

*  2002 Kasım'dan beri kapsamlı altyapı hamlemiz girişime büyük bir avantaj sağladı. 2008 küresel finansal krizden beri 10 yıl geçti. 2010'den beri küresel ekonomi yavaş yavaş toplanmaya başladı. 

HER ZAMAN TİCARETTE KORUMACILIĞA KARŞI ÇIKTIK

* Kuşak ve yol girişimini en başından beri destekledik. Küresel ekonomiler konusunda iyimserlik karamsarlığa bıraktı yerini. Finansal koşullar, likidite sıkılaşma sürecine doğru adım adım gidiyor. Ticaret savaşları konusu da önemli. Tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu uzun dönemdir ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyonla geleceğini söyledik. 

* Bu söylemlerimizi savunmaya devam ediyoruz. Ekonomi politikalarımızı verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Türkiye'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yüzde 7'ye yakın büyüme gösterdik. Bu büyümede tüketim, yatırım, özel kesim gibi faktörler Türkiye büyümesinin başlıca kısımları oldu. Türkiye bu süreçte çok önemli sorunların da üstesinden geldi. 

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ SERMAYE YAPISINI MUHAFAZA EDECEĞİZ

* Bu temelleri önümüzdeki dönem daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünün yapısını muhafaza edeceğiz. Daha da dayanıklı hale getirecek yöntemleri hayata geçirdik, daha da yenilerini hayata geçireceğiz. 

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 21 DEĞER KAZANDI

* Rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk. Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyonlar aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin risk priminde düşüş gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme gördük. Türk Lirası Amerikan Doları karşısında son bir ayda yüzde 21 değer kazandı. Hazine'nin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı. 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN DALGALANMA SÜRECİ DURDU

* Uluslararası piyasalarda pozitif ayrışma gösterdik. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 4 üzerinde değer kazandı. Dalgalanma süreci durdu. Sağlam adımlarla devam etmeye başladık. Brezilya'yla birlikte Türkiye dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3'teyiz. Ağustos ayından itibaren oluşturulan spekülatif tabloya izin vermedik. Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok. 

TÜRKİYE YENİ BİR EKONOMİK BAŞARI HİKAYESİ YAZMAYA  BAŞLAMIŞTIR

* Doğru yoldayız, durmayacağız, gevşemeyeceğiz. Sadece finansal ve maliye politikalarla değil, uluslararası işbirliğini de çok önemsiyoruz. Suriye'deki savaşın sona ermesi için tüm tarafların işbirliği büyük önem arz ediyor. Güçlü siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile değil, bölgesel iklimle daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. 

* 7 yılda 4 milyon mülteciye tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz. 

FARKLI KITALARDAN ÖNDE GELEN TEMSİLCİLER KATILDI

18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen BRICA İstanbul Zirvesi'ne Türkiye ve Çin'in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

TÜSİAD, Çin'deki muadil kuruluşlarından Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) ile işbirliğinde 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Swissôtel the Bosphorus'da BRICA İstanbul Zirvesi'ni düzenleniyor.

BRICA İstanbul Zirvesi'nde Kuşak ve Yol Girişimi, Türkiye'de & BRICA ülkelerinde İş ve Yatırım Ortamı, Dijital Kuşak ve Yol Girişimi, Doğrudan Yatırımlar, E-ticaret, Start-up, Bankacılık & Finans, Enerji & Altyapı, Ulaştırma & Lojistik, EPC (Mühendislik, Tedarik, Kurulum), Çevre Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik, Akıllı Şehirler, Anlaşmazlıkların Halli, Turizm & Kültür, Düşünce Kuruluşları temaları ele alınıyor.

BRICA nedir?
Çin hükümetinin 2013 yılında açıkladığı Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı olarak nitelendirilebilecek BRICA (Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği), İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ortaklıkları artırmak amacıyla CFIE tarafından 2016'da Pekin'de kurulan çok taraflı bir işbirliği mekanizmasıdır. 29 ülke & bölgeden 31 iş dünyası kuruluşunun üyesi olduğu BRICA'da TÜSİAD da kurucu üyedir.

2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de 20 ülkeden 500'ün üzerinde önde gelen hükümet ve iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk BRICA Zirvesi'nin ardından ikincisinin TÜSİAD ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

 

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