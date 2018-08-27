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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.08.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Görüşme sona erdi... Bakan Albayrak'tan Fransa'da çok önemli mesajlar

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından Bakan Albayrak ve mevkidaşı önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklamalar;

* Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün burada bu atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık. 

ABD'nin yaptırım kararları bölgesel istikrara vereceği zararla terörün mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık.

* ABD tarafından atılan adımlar ABD'nin itibarını sarstığı gibi müttefikler nezdinde de kendisini yalnızlaştırıyor. Dolar küresel ticarette güvenilir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Dünya ortak akılla ilerlemekten başka çare görmüyor. 

Son dakika... Görüşme sona erdi... Bakan Albayraktan Fransada çok önemli mesajlar

DTÖ KURALLARINA KARŞI ORTAK HAREKET EDİLECEK

* DTÖ kurallarına aykırı şekilde Türkiye ve AB'ye uygulanan kararlara karşı Fransa ile ortak hareket etmeyi de konuştuk. 

* Ekonomik siyasi adımlar açısından da önemli bir noktada. Bu gelişmelerle birlikte yeni bir faza ulaşması açısından da önemli.  Tek taraflı alınan bu kararlara karşı birlikte hareket etmek önemli olacaktır. 

* Ekonomilerimiz entegre ve birbiriyle etkileşim içinde. Birlikte hareket etmek tüm ülkelerin çıkarınadır. Fransa tarihsel bir duruş sergiledi.

Son dakika... Görüşme sona erdi... Bakan Albayraktan Fransada çok önemli mesajlar

 

İRAN KONUSUNDA AYNI NOKTADAYIZ

* İran konusunda da aynı şekilde düşünüyoruz. Bu sağduyulu iletişim, bu kazan kazana ilişkilerin çok daha fazla önem taşıdığı günlerden geçiyoruz. Bu süreçte önemli kazanımlar elde edileceğini düşünüyoruz. 

* Hükümetimizin seçimler sonrası sahip olduğu 5 yıllık etki ile birlikte çok daha sağlam bir ekonomisiyle kavuşması için önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli adımlar atacağız. 

* Önümüzdeki ay itibariyle OVP'ye (Orta Vadeli Program) başlayacağız. Çok daha güçlü süreci ortaya koyacağız. Türkiye küresel sınamalara karşı güçlü adımlar atacak. 

Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire'den açıklamalar;

* Ticari ve ekonomik ilişkiler ağırlıktaydı. ABD'nin haksız yaptırımları gündemdeydi. Hem Türkiye hem de Avrupa devletlerine yapmış olduğu... 

* Türkiye'deki durumun istikrara kavuşması Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına.

*Türkiye'nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam etmesi hayati önemde.

* Bu yüzden Fransa ve Türkiye görüşmeleri çok önemli bir görüşmeydi. 

İLK OLARAK G20 MALİYE BAKANLARI TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

İki bakan ilk olarak temmuz ayında Buenos Aires'te gerçekleşen G20 Maliye Bakanları toplantısında görüşmüştü. Bugünkü görüşme 16 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi sonrası, Fransız bakanın daveti üzerine gerçekleşti. 

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