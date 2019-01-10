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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.01.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: İşte yeni KOBİ Paketi'nin detayları

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.  Bakan Albayrak KOBİ Paketi'nin detaylarından bahsetti ve; "Cirosu 25 milyon TL'nin altındaki şirketlere finansman desteği sağlanacak. İhracat ve imalat sektörlerine azami 1 milyon TL, diğer sektörlere azami 500,000 TL kredi verilecek. Bu pakette 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamasından ön çıkan notlar:

*Bugün önemli bir müjde için bir aradayız. Son günlerde çok güzel paketler açıkladık. KOBİ'lere 13 bankanın katılımıyla KOBİ değer kredisi programı başlatıyoruz 10 yıl vadeli tahvil ihracımıza 5 milyar dolar talep geldi. 10 yıl vadeli tahvilimize gelen talep yatırımcıların güvenin ortaya koydu.

*Bu paketli cirosu 25 milyon TL'nin altındaki şirketlere finansman desteği sağlanacak. İhracat ve imalat sektörlerine azami 1 milyon TL, diğer sektörlere azami 500,000 TL kredi verilecek.

*Asgari 20 ile 40 bina adet işletmemize minimum dokunacağız.  20 milyar TL'lik paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.  Pozitif olacağız ki toplum size bakıyor. Bunun için dünyada ne fırtınalar koparsa kopsun Türkiye güçlü bir şekilde ayağa kalktıysa bu 81 milyon milletiyle olur. 

* Bu 13 bankamızın desteği ile devreye alınmaktadır. Bu pakette 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak. BDDK başkanlığında detaylı çalışma yaptı. Bankaların sermaye ve likidite açısından makro ekonomik şoklar açısından izlemeye devam edecek. Bir bütün olarak sağlıklı ve güçlü yapısını korumaktadır. 

* Bankaların mali durumundaki olumlu görünüm yanında kamu ve özel bankalar sermaye tabanına güçlendirmeye yönelik adımlarına devam ediyor. Potansiyel senaryolara da hazırlıklı olacağız. Daha güçlü bilançoya sahip olacağız. 

* Gerek özel bankalarımız, mevcut yapılarını daha da güçlendirmeye devam edecek. Her türlü aksiyonu alacağız. Daha güçlü adımlar için çalışacağız. Karlılıkları ile sermaye yeterliliğini destekleyen bankacılık sistemi var. Bankacılık ve reel sektörümüzün küresel şoklardan etkilenmemesi için hedef olarak koyduk. 

* 2019 yılı Yeni Ekonomik Programımızla başlattığımız bütçe disiplini konusundaki adımlarımız ve hedeflerimizi çok daha yukarı taşıdığımız dönem olacak. Ekonomi noktasında 3 hassas husus dile getirildi.

* 1) Bütçe disiplini içerisinde, hükümet dizginleme noktasına gidecek mi? 31.12 ile geldiğimiz nokta güçlü bir bütçe disiplini ile devam edildiğini ortaya koydu. Diğeri... 2) Fiyat istikrarı... Son 16 yıldır olmadığı kadar çok güçlü bir reaksiyon ortaya koyan bir durum söz konusu. Enflasyonda ciddi marjımız var. Gerek para politikaları, gerek mali politikalar açısından enflasyon en önemli başlıklardan bir tanesi. 

* 3) Cari denge... Mayıs Haziran ayyuka çıkmıştı. 2019 cari denge tahminlerine baktığımızda çok ciddi bir yorum ortaya koydu. Sonuç itibariyle bu dengelenme süreci 2018 Eylül'de bahsettiğimiz, cari denge yüzde 3'lerde kapatacağımız konusunda herkes netleşmiştir. Yüzde 7-8 bekleyenlere inat ihracattaki pozitif, ithalattaki duruma göre dengelenme ve büyümeyle birlikte rayına girdi. 2019'da uygulayacağımız yapısal reformlarla şu ana kadar yaptıklarımızın yanı sıra bu 3 husus. Bu 3 ana eleştiri noktası kontrol altına alınmış güçlü bir şekilde pozitif bir noktaya ulaşmıştır. 

* Bugün burada açıkladığımız son çeyrekte yaşanan özellikle ekonomimizdeki likidite sıkışıklığının bugünkü bu maliyetlerin teknik uzman arkadaşlarımızın anlayacağı dilden bugün bu maliyetler son çeyrekte çok daha uygun maliyetli bir paket yapacağız belki. Hem reel sektör, hem ekonomimiz inşallah tüm Türkiye kazanacak.  

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