Son dakika... Bakan Albayrak TANAP'ın açılışı için tarih verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesinin 12 Haziran günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete alınacağını açıkladı. TANAP projesi kapsamında gazın 6 milyar m3'lük kısmı Türkiye'de kalacak. Hat üzerinden gelecek gazın 10 milyar m3'lük kısmının ise Avrupa'ya aktarılması planlanıyor.
ELDER'in Bursa'da düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Albayrak "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" dedi.
GAZ AVRUPA’YA TAŞINACAK
Kısa adı TANAP olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınması amaçlanıyor.
TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlıyor.
RAKAMLARLA TANAP
TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat uzunluğuna sahip.
TANAP üzerinden gelecek gazın 6 milyar m3'lük kısmı Türkiye'de kalacak.
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