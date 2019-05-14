Son dakika... Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verileriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak; "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız" dedi.
Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız. pic.twitter.com/N5roSQ5oxP— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 14 Mayıs 2019
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