Veriler geldi... Bakan Albayrak açıkladı: Güçlü toparlanmanın göstergesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik güven endeksiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak; "Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak Twitter'daki açıklamasında şu ifadelerde bulundu: "Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız."
Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız. pic.twitter.com/N3AUuikjbf— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 29 Nisan 2019
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