Son dakika... Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Pazartesi başlıyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" açıklamasında bulundu.
Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 14 Aralık 2018
5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak. pic.twitter.com/63QnvyGijm
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