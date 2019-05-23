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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
23.05.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak İVME Finansman Paketi'ni açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığı düşürecek ve katma değerli teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesini sağlayacak olan kredi paketini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi'ni açıkladı. Açıklanan kredi paketi ile birlikte cari açık düşecek, katma değerli ve teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesi sağlanacak. 

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada hammadde, ara malı, makine ve tarım alanlarının destekleneceğini söyledi. Belirlenen sektörlere toplamda 30 milyar liralık güçlü finansman sağlanacağını belirlen Bakan Albayrak "En yüksek cari fazla verdiğimiz yıl olacak 2019 yılı" olacak dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

Yeni ekonomi yaklaşımımız, gerek 3 yıllık yol haritasını, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde stratejilerimizi sizlerle paylaştık. 

İfade ettiğimiz dönüşüm stratejimizin en önemli ayaklarından birini hayata geçirmek için buradayız. 

İVME Finansman Paketi dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. 

ORTA YÜKSEK VE YÜKSEK ÜRÜN VE SEKTÖRLER ÖNCELİKLİ

Stratejik önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak.

Bu sektörleri güçlendirmek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak olacaktır.

Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak.

Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.

İHRACAT ÖNE ÇIKACAK, 30 MİLYAR LİRA FİNANSMAN SAĞLANACAK

İvme paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.

2002'den sonda uyguladığımız politikalar neticesinde, orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı 2018 itibarıyla yüzde 39,9 seviyelerine yükseldi.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız.

Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak.

Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak.

Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.

Makina imalatında ise 150 milyon liraya kadar kredi sağlanacak.

4 ANA SEKTÖR 

Hammadde-ara malı, makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.

Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Ayrıca, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 5 yıl olmak üzere- 30 milyon TL'ye kadar işletme kredisi verilecek.

Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi.

Tarım sektöründe diğer ağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.

Tarımda verilecek krediler yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında belirlenecek.

Tüm bu açıkladığımız paket ülkemize, sektörlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Toplamda 30 milyar liralık güçlü finansman sağlamış olacağız.

DEVLET, HÜKÜMET OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Türk sanayinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için devlet olarak hükümet olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız.

Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.

2018 yılı Mayıs ayında yaklaşık 58 milyar dolara ulaşan cari açık Mart ayı itibariyle 13 milyar doların altına geriledi.

CARİ FAZLA

Haziran ayından itibaren Türkiye cari fazla vereceğini öngörüyoruz.

Cari dengedeki başarılı performansın sürmesiyle birlikte haziran'dan itibaren cari fazla verileceğini öngörüyoruz.

En yüksek cari fazla verdiğimiz yıl olacak 2019 yılı.

Birilerinin ekonomiyi ne kadar bildiğini ne kadar vakıf olduğunu geçmişte batırdığı kurumlardan, ülkeyi getirdiği ve davet ettiği IMF komiserleriyle nasıl yol yürüdüklerini gördük.

Bu ivme devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak.

Yılın ikinci yarısından itibaren çok net bir şekilde dengelenmeyi göreceğiz. 

2019 YILI BÜTÇESİ RAHAT YÖNETİLECEK

2019 yılını bütçe anlamında daha rahat yöneteceğiz.

TL'ye karşı manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek.

İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışan her sürece güçlü dirençle karşılık vereceğiz.

Türkiye'yi küçültmek isteyenleri üzmeye devam edeceğiz.

Milleti toplumu korkutmaya çalıştıkları alanlar kursaklarında kalacak.

İKİNCİ YARIDAN İTİBAREN BÜYÜMEDE POZİTİF İVME GÖRÜLECEK

Yurtdışı finansman konusunda rahat konumumuzu koruyoruz.

Birinci çeyrekten itibaren bir önceki çeyrek bazlı teknik resesyon süreci inşallah geride kalacak. 

İkinci yarıdan itibaren büyüme tarafında daha pozitif ivmeyi görmeye başlayacağız.

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