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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.02.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu: Yeni paket geliyor! Bu hafta açıklanacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak KOBİ'ler için yeni paket hazırlığında olduklarını ve bu hafta açıklayacaklarını duyurdu. Bakan, "Nisandan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB İkiz Kuleler'de İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Albayrak, 2019 yılında 2.5 milyon istihdam sağlanacağını söyledi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

* 2019 yılında  2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yaşıyor. Hükümetimiz çok zor dönemde göreve geldi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan finansal dalgalanmaların etkisini en aza indirmek için güçlü duruş sergiledik. Bu süreçte uzun vadeli programlar hazırladık. Hedef ve stratejimizi belirledik ve çalışmalara hızla başladık. KOBİ, esnaf ve sanayicimiz günbegün rahatlama hissediyor. 2009 yılından bu yana 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Bölgesel istihdam teşviklerini bir yıl uzatma kararı aldık. 6 puanlık SGK teşviği 2019 yılında da devam edecek.

YENİ PAKET GELİYOR

* KOBİ'lerimiz için 20 milyar liralık destek sağlandı. KOBİ'ler için yeni paket geliyor, bu hafta açıklayacağız. Bugün itibariyle esnaf kredilerinde 66 bin 236 adet esnafımıza 6 milyar 238 milyon liralık kredi tutarına ulaşıldı. Mart sonunu bulmadan 10 milyar liralık kredi paketinin ilk bölümünü esnafımıza kullandırmış olacağız. Tarımsal alanda seracılığa yönelik paket açıklamıştık. 8.25 oranında faizle seracılara Ziraat Bankası güçlü finansman paketi açıkladı. 10 günde KDV iade sürecini hayata geçirdik. Attığımız her adım piyasalarda etkisini günbegün gösteriyor. Faizlerde düşüş sürüyor, tahvil faizlerinde Mayıs seviyelerine geldik. Mevduat faizi yüzde 30'a çıkmıştı, yüzde 20'nin altına geliyor. Ticari kredilerde de düşüş sürüyor. Ocak ayında kullandırılan nominal krediler 7.7 milyar lira artış gösterdi, 20 Şubat itibariyle 24.8 milyar liraya çıkmış durumda.

* 2019'da rakamların üzerine çıkacağız. Diğer tarafta çok önemli gelişme. 2018 gibi zor yıla rağmen doğrudan yabancı yatırım rakamıyla 2019'da daha da büyümeye devam edeceğiz. Yurtdışındaki sermayenin gerek kredi kapama, gerek Türkiye'ye para gelmesiyle gerçekleştiğinden giriş olarak gerçekleşti. Güçlü bir girişle bu iyileşme noktasında güçlü bir sermaye akışı bekliyor. Tutanlar bekleyenler düşünsün. Şunu ifade ettim. Aralık, kasımdan, ocak aralıktan, şubat ocaktan daha iyi olacaktır. Dediğimizden çok daha iyi noktaya geldik. Mart nisan mayıs çok daha iyi performansın sergilendiği dönem olacak. 

TÜRKİYE EKONOMİDE YENİ BİR HİKAYE YAZMAYA BAŞLADI

* Tüm bu süreçler uyumlandırılarak dinamik süreç olarak yönetilmekte. Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. İzmir'de Gazi Mustafa Atatürk'ün sözlerini konuştuk. Yeni Türkiye, güçlü Türkiye, içeriden, dışarıdan sürece dahil olmak isteyenlere rağmen, gümbür gümbür, yeni dengelerin oluştuğu dönemde bu adımı atmak zorundayız. Tüm bu sürece olan inancını daha da artırarak. 

* Gezi dönemi gibi kim belli değil. Reel sektör, yatırımcı rasyonel dataya bakar. Faizdeki yurtdışı ve yurtiçi talebin artmasında da görüyoruz. Seçim üzerinden manipülasyon. Bütün bu rakamlara bakacağız. Bunlar reel rakamlar. Görüyorsunuz. Şubat ocaktan hakikatten çok daha iyi. Mart şubattan daha iyi, nisan da marttan daha iyi olacak. 

* Nisandan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak. Biz umutluyuz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dolar tahvil ihracı yatırımcısına büyük kazanç ortaya koydu. 100 baz puan iyileşme bir ayı bulmadı. 

* Nitelikli iş gücü, güçlü toplum sarmalında şekillenmektedir. Eğitim, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve istihdam doğrultusunda adım adım planlanmıştır. Bu kapsamda sağlık ve sosyal yardım sistemi için programlarımız da devam edecek. İstihdam seferberliğinin tüm iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

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