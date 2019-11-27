Bakan Albayrak’tan KYK borçlarıyla ilgili önemli açıklama: Çalışma yapıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihin en büyük hazinecilik karını (hazine işlemlerinde elde edilen kar) açıklayacak.
4. çeyrek sinyalleri olumlu bir tablo sunuyor.
Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor.
20 milyon mükellefte 50 bin mükellef söz konusu.
2019'da 84 ton altın ihracatı gerçekleştirdik.
Ayrıntılar geliyor...
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