MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak açıkladı! Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi düşürecek
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi düşürecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:17,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi düşürecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı! Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi düşürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek. Enflasyon hedefimiz yüzde 8.5 ama bunun da altına ineceğiz" dedi.

Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

- Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı.

- Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik.

- 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük.

- 2020'de enflasyon daha da düşecek.

-Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor.

AYRINTILAR GELİYOR....

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.12.2017)
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle