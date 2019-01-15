Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Bütçe açığını tutturduk
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe açığına ilişkin yaptığı açıklamada ""Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
*Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalış göstererek 18,1 Milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde yüzde 19,9 oranında artış göstererek 55,9 Milyar TL'den 67,0 Milyar TL tutarına ulaştı.
OCAK ARALIK DÖNEMİNDE BÜTÇE GİDERLERİ 830, 5 MİLYAR TL OLDU
*Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 oranında arttı ve 757,8 Milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15,8 oranında artış göstererek 621,3 Milyar TL tutarına çıktı. Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu.
EN ÖNEMLİ ÇIPALARDAN BİRİ
*Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık.
BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN SAPMAYACAĞIZ
*Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır.
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