Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: 40 milyar TL'ye ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Albayrak, "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye kadar kullanılan meblağ ise 25 milyar lira oldu" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı." dedi.
İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL’ye ulaştı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 2, 2019
Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu. pic.twitter.com/ux42ASyfOH
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle