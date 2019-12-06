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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: 2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi geçeceğiz
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Ekonomi
06.12.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: 2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi geçeceğiz

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Son dakika... Bakan Albayrak: 2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi geçeceğiz

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu şu demek, 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığı bir dönem, 'kriz, battı, bitti' diyenlerin de hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

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