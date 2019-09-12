Son dakika... Bakan aÃ§Ä±kladÄ±! Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m AnayasasÄ± geliyor

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m EylemÂ PlanÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Kurum, 100 bini Ä°stanbul'da olmak Ã¼zere her yÄ±l 300 bin konutun kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bakan Kurum, "BelirlediÄŸimiz bu eylemleÂ hÃ¢lihazÄ±rda acil dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesiÂ gereken 1 milyon 500 bin konutu 5 yÄ±l iÃ§erisinde dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

Bakan Kurum'un konuÅŸmasÄ±nÄ±n tam metni ÅŸu ÅŸekilde:

"BugÃ¼n Ã¼lkemiz iÃ§in, ÅŸehirlerimiz iÃ§in, yarÄ±nlarÄ±mÄ±z iÃ§in tarihi bir gÃ¼ne ÅŸahitlik ediyoruz.Â Temel ilkeleriÂ yerinde, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve hÄ±zlÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m olanÂ 8 maddelik Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Eylem PlanÄ±mÄ±zÄ± milletimizle paylaÅŸmak iÃ§in bir aradayÄ±z.Â Ãœlkemizin, ÅŸehirlerimizin geleceÄŸine dair son derece Ã¶nemli kararlarÄ± aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±mÄ±za hoÅŸ geldiniz, safalar getirdiniz. GÃ¶reve geldiÄŸimiz sÃ¼re iÃ§inde, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me dair belirli aralÄ±klarla, Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±k.Â Ocak ayÄ±nda, Antalya'da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÂ "2023'e DoÄŸru Ã‡evre ve ÅžehirciliÄŸin GeleceÄŸi Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±" nÄ±n, en Ã¶nemli gÃ¼ndemi Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m oldu. ArdÄ±ndan, "Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde Yeni DÃ¶nem" toplantÄ±mÄ±zda, strateji belgemizi aÃ§Ä±kladÄ±k. Son olarak da her iki toplantÄ±nÄ±n ve saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n sonuÃ§larÄ±na dair mevzuatÂ deÄŸiÅŸikliklerimizi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Tek taraflÄ± fesih hakkÄ±ndan mÃ¼teahhitlik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n disiplineÂ edilmesine, yarÄ±m kalan inÅŸaatlarÄ±n tamamlanmasÄ±na dÃ¶nÃ¼kÂ dÃ¼zenlemelerden maketten satÄ±ÅŸ konusunda yapÄ±lacak yeni dÃ¼zenlemelereÂ ve belediyelere getireceÄŸimiz ilerleme raporu hazÄ±rlama zorunluluÄŸunaÂ kadar Ã§ok kapsamlÄ± deÄŸiÅŸiklikleri hayataÂ geÃ§irdik. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndanÂ hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z genelgemizi, 81 ilimize gÃ¶nderdik. Åžehirlerimizle alakalÄ± fotoÄŸrafÄ± Ã§ok daha net olarak gÃ¶rme fÄ±rsatÄ± bulduk.

Hem belediyelerimizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kapsamlÄ± cevaplar, hem de ziyaret ettiÄŸimiz 60'Ä±n Ã¼zerinde ilde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin de katkÄ±sÄ±yla Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n 5 yÄ±llÄ±k eylem planÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±k. Biliyorsunuz, Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m seferberliÄŸimizi, 2012 yÄ±lÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatlarÄ±yla baÅŸlattÄ±k. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z o gÃ¼nÂ "bedeli ne olursa olsun bu kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ yapacaÄŸÄ±z" sÃ¶zleriyle kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n Ã¶nemini ortaya koymuÅŸtu.

Her zaman sÃ¶ylÃ¼yoruzÂ depremle mÃ¼cadele terÃ¶rle mÃ¼cadele kadar Ã¶nemlidir, hayatidir. TÃ¼rkiye'nin yÃ¼zde 66'sÄ± deprem riskli alanlarda yer alÄ±yor. NÃ¼fusumuzun yÃ¼zde 71'i bu alanlarda ikamet ediyor. Son bir asÄ±rda bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 6 ve Ã¼zeri olan 56 deprem yaÅŸadÄ±k ve 80 binin Ã¼zerinde vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. 17 AÄŸustos Marmara depreminin, 20. yÄ±lÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerdeÂ geride bÄ±raktÄ±k. 20 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k felaket veÂ kaybettiÄŸimiz canlarÄ±n acÄ±sÄ± hala yÃ¼reÄŸimizde. YakÄ±n zamanda Kartal'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z acÄ± olay, KÃ¢ÄŸÄ±thane'de, SarÄ±yer'de, AvcÄ±lar'da, BaÄŸcÄ±lar'da ve Ä°stanbul'un deÄŸiÅŸik ilÃ§elerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z son olaylar Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n Ã¶nemini bir kez daha ortaya koymuÅŸtur.

Ä°stiyoruz ki bir daha anneler aÄŸlamasÄ±n, ocaklara ateÅŸ dÃ¼ÅŸmesin.Â Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde temel hedefimizÂ her ÅŸeyden Ã¶nce insanÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamaktÄ±r. Ä°nÅŸallah bunu devletimizle, belediyelerimizle, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zle,Â 82 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zla hep birlikte gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz.Â Nitekim dÃ¼n, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ev sahipliÄŸinde bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyemizde bir arayaÂ geldik. Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±n yapacaklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara dair bizden taleplerini aldÄ±k, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± not ettik, birlikte nelerÂ yapabileceÄŸimizi istiÅŸare ettik. Bilhassa Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n geleceÄŸine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk.

Her fÄ±rsatta yaptÄ±ÄŸÄ±m bir Ã§aÄŸrÄ±yÄ± bu toplantÄ± vesilesiyle sizlerin huzurunda bir kez daha yinelemek istiyorum. Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me dair her konuda belediyelerimize kapÄ±mÄ±z sonuna kadar aÃ§Ä±ktÄ±r, eser siyaseti anlayÄ±ÅŸÄ±yla ortaya koyulan tÃ¼m projelerde belediyelerimizin yanÄ±ndayÄ±z, destekÃ§isiyiz. 2012'den bu yanaÂ bir seferberlik ruhuyla hayata geÃ§irdiÄŸimizÂ Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle alakalÄ± geldiÄŸimiz noktayÄ± Ã¶zetlemek isterim.Â 53 farklÄ± ilimizde ilan ettiÄŸimiz 281 alanda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k. Riskli alanlarda ve yapÄ±larda, toplamda 1 Milyon 166 Bin baÄŸÄ±msÄ±zÂ birimi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±na aldÄ±k.Â Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projeleri kapsamÄ±nda toplam 11 milyar lira kaynak kullandÄ±k. Yeni yapÄ± denetim sistemimizle bugÃ¼ne kadar 730 bin binamÄ±zÄ±Â denetledik. Bu binalarda yaklaÅŸÄ±k 5 milyon 500 bin baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m var.Â Hala inÅŸaatÄ± sÃ¼ren 393 bin binanÄ±n denetimine ise devam ediyoruz. Bu yapÄ±larda da yaklaÅŸÄ±k 3 milyon baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m var. BugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z denetimlerleÂ yaklaÅŸÄ±k 22 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n depreme dayanÄ±klÄ± konutlarda gÃ¼ven iÃ§inde oturmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Devam eden inÅŸaatlarÄ±n da tamamlanmasÄ±yla bu rakam, nÃ¼fusumuzun yÃ¼zde 45'ine, 35 milyona ulaÅŸacak. Åžu ana kadar geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne hayata geÃ§irdiÄŸimiz kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sizlere aktarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Åžimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 5 yÄ±l iÃ§erisinde atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±, mÃ¼saadenizle sizlerle paylaÅŸmak istiyorum.

Ã–ncelikle ifade etmek isterim kiÂ Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Eylem PlanÄ±mÄ±zÄ±,Â vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla dertleÅŸerek, yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± yerinde tespit ederek belirlediÄŸimiz 3 olmazsa olmaz ilke Ã¼zerine bina ettik.Â Birincisi yerinde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m. Herkes kendi mahallesinde, komÅŸularÄ±ylaÂ birlikte, alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, benimsediÄŸi Ã§evreden kopmadan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me katÄ±lacak.

Ä°kincisi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n rÄ±zasÄ± olmayan hiÃ§bir kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesinin altÄ±na imza atmayacaÄŸÄ±z. Hamdolsun, Ã¼lkemizin birÃ§ok noktasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tam katÄ±lÄ±mÄ± ve anlaÅŸmalarla bu adÄ±mlarÄ± atÄ±yoruz.Â GÃ¶nÃ¼llÃ¼ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kriterimizi istisnasÄ±z bir ÅŸekilde yerine getiriyoruz. Asla vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸdur olmasÄ±na mÃ¼saade etmiyoruz, etmeyeceÄŸiz.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ hÄ±zlÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanmasÄ± iÃ§in gerekli mevzuat dÃ¼zenlemelerimizi yaptÄ±k. Biliyorsunuz Kartal'da YeÅŸilyurt apartmanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 21 canÄ±mÄ±zÄ± kaybetmiÅŸtik. HayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Olay olur olmaz harekete geÃ§tik, 48 gÃ¼n iÃ§inde temellerimizi attÄ±k.

125 baÄŸÄ±msÄ±z birimin inÅŸaatÄ±nÄ± AralÄ±k ayÄ±nda tamamlayacak ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yeni yuvalarÄ±nÄ± teslim edeceÄŸiz.

SaydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu 3 temel ilke Ã§erÃ§evesinde kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ 4 ana baÅŸlÄ±kta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Bu dÃ¶rt ana baÅŸlÄ±kÂ

1- Deprem riski altÄ±ndaki yapÄ±larÄ±n ve alanlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼,

2- Sel ve heyelan riski altÄ±ndaki alanlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼,

3- Tarihi kent merkezleri ve meydanlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼,

4- Sanayi alanlarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼dÃ¼r.

Bu kapsamdaÂ ÅŸimdi, 8 maddelik Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Eylem PlanÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±klÄ±yorum.

1- KENTSEL DÃ–NÃœÅžÃœM STRATEJÄ° BELGESÄ° Ä°LE KENTLERÄ°N DÃ–NÃœÅžÃœMÂ ANAYASASI OLUÅžTURULACAK.

19 Åžubat 2019 tarihindeÂ valiliklerimize, belediyelerimize bir genelge gÃ¶nderdik. Belediyelerimizin kentlerine Ã¶zgÃ¼ hazÄ±rladÄ±klarÄ± Strateji Belgelerine gÃ¶re "Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n Ä°lke ve EsaslarÄ±"nÄ± belirledik.

Bu sayede, her bir ÅŸehrimiz "Kendine Ã–zgÃ¼ bir DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m AnayasasÄ±"nÄ±n sahibi olacak.

Buna gÃ¶re her kentin kendi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanlarÄ±Â o kentin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne deÄŸil, bÃ¼tÃ¼nÃ¼ne yÃ¶nelik yapÄ±lan analizlerle belirlenecek.

Yine o ÅŸehirde belirlenecek dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ±Â ÅŸehrin kÃ¼ltÃ¼rel ve geleneksel dokusuna uygun ÅŸekilde imar edilecek. O kente ait risk durumu, halkÄ±n beklentisi, finansal analizler, konut ve iÅŸyeri ihtiyacÄ± ve Ã§evresel etkiler gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulacak.Â



Ä°laveten, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanlarÄ±nda BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, TOKÄ°, Ä°lbank, Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±, yerel idareler, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ± iÃ§eren "Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Rehberimizi" de hazÄ±rladÄ±k. Bu rehber doÄŸrultusunda kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. 2- 100 BÄ°NÄ° Ä°STANBUL'DA OLMAK ÃœZERE HER YIL 300 BÄ°N KONUT DÃ–NÃœÅžTÃœRÃœLECEK

BelirlediÄŸimiz bu eylemleÂ hÃ¢lihazÄ±rda acil dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi gereken 1 milyon 500 bin konutu 5 yÄ±l iÃ§erisinde dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Tespitlerimize gÃ¶reÂ dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi gereken konut sayÄ±sÄ± 6.7 milyondur. Bunu da 20 yÄ±l iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. TÃ¼m bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± belediyelerimizle, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zle ve kamu kurumlarÄ±mÄ±zla birlikte hayata geÃ§ireceÄŸiz.

2023'e kadar TOKÄ° BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eliyle yÄ±lda en az 30 bin olmak Ã¼zere 5 yÄ±lda toplam 150 bin konutu dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼receÄŸiz.Â BugÃ¼ne kadar kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±nda tÃ¼m TÃ¼rkiye'de, toplam 152 bin konutumuzun ihalesini yaptÄ±k, 115 bin konutumuzu tamamladÄ±k.Â



HÃ¢lihazÄ±rda, ÃœskÃ¼dar'da 1849, Esenler'de 8000, GaziosmanpaÅŸa'daÂ 4748, KÃ¢ÄŸÄ±thane'de 850, Zeytinburnu'nda 713, BaÄŸcÄ±lar'da 1015 olmak Ã¼zere, Ä°stanbul'un birÃ§ok ilÃ§esinde kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m konutlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¼retiyoruz.

BugÃ¼n itibariyle, yÄ±l iÃ§erisinde temeli atÄ±lan konutlarla birlikte, 25 bini Ä°stanbul'da olmak Ã¼zere tÃ¼m TÃ¼rkiye'de 65 bin konutluk kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesini baÅŸlatmÄ±ÅŸ oluyoruz.



3- TAÅžKIN, HEYELAN VE SEL RÄ°SKÄ° TAÅžIYAN ALANLARDAKÄ° YAPILAR TAÅžINACAK

1923-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ã¼lkemizde meydana gelen afetler incelendiÄŸinde, yaÅŸanan can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n depremlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Kalan yÃ¼zde 10'u ise heyelanlar, seller, taÅŸkÄ±nlar nedeniyle meydana gelmektedir. Bilhassa 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seller ve heyelanlar maalesef bu oranÄ±Â artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bunun baÅŸlÄ±ca sebebi iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine baÄŸlÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ artÄ±ÅŸÄ± veÂ dere yataklarÄ±ndaki saÄŸlÄ±ksÄ±z yapÄ±laÅŸmalardÄ±r.

BildiÄŸiniz Ã¼zere, 12 Temmuz 2019 tarihinde Karadeniz BÃ¶lgesi Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Eylem PlanÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±k. Bu Ã§erÃ§evede Ã¶ncelikle dere gÃ¼zergÃ¢hÄ± iÃ§erisinde kalan taÅŸkÄ±n ve sel riski altÄ±ndaki yapÄ±larÄ± belirledik.

Yeni yerleÅŸim alanlarÄ±mÄ±zÄ± tespit ediyoruz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bu alanlara taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. YapacaÄŸÄ±mÄ±z 15 bin yeni konutla, heyelan, sel ve taÅŸkÄ±nlardan kaynaklanan can ve mal kaybÄ±na karÅŸÄ± etkin bir Ã¶nlem almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§teÂ 7 bÃ¶lgemizin tamamÄ±nÄ± kapsayan Ä°klimÂ DeÄŸiÅŸikliÄŸi Eylem PlanlarÄ±mÄ±zÄ± hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z.

4- TARÄ°HÄ° KENT MERKEZLERÄ° VE MEYDANLAR, Ä°HYA VE SAÄžLIKLAÅžTIRMA Ã‡ALIÅžMALARIYLA YENÄ°LENECEK, TARÄ°HÄ° HÃœVÄ°YETLERÄ°NE KAVUÅžTURULACAK. DOÄžAL ALANLARDA, YAYLALARDA, KOY VE KIYILARDA YAPILAÅžMAYA MÃœSAADE EDÄ°LMEYECEK, KORUMA AMAÃ‡LI PLAN VE PROJELER TAMAMLANACAK

Tarihi kent merkezlerimiz sahip olduklarÄ± geleneksel yapÄ±larÄ±yla, kÃ¼ltÃ¼rel dokularÄ±yla, medeniyetimizin yansÄ±malarÄ±yla doludur. Bu bÃ¶lgeler ÅŸehre ait hatÄ±ralarÄ±n ve anlam dÃ¼nyamÄ±zÄ±n en fazla hissedildiÄŸi yerlerdir. Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± olarakÂ tarihi kent merkezlerimizin korunmasÄ±ylaÂ tarihimizin, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n, kimliÄŸimizin geleceÄŸe en gÃ¼zel ÅŸekilde taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± arzuluyoruz.Â Bu bÃ¶lgelerdeki ticareti artÄ±rmak, turizmini geliÅŸtirmek, bu deÄŸerlerimizi cazibe merkezleri haline getirmek iÃ§in canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

BugÃ¼n Ã¼lkemizde yÃ¼zlerce tarihi kent merkezimiz var. Bu alanlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±ndaÂ belediyelerimizle iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde sokak saÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rma, cephe yenileme, Ã§evre dÃ¼zenlemesi gibiÂ faaliyetlerimizi hayata geÃ§iriyoruz.

Bu kapsamda, Ã¶ncelikli olarakÂ Ankara Hergelen MeydanÄ±, KonyaÂ Mevlana MeydanÄ±,Â NiÄŸde KaleiÃ§i, Erzurum HacÄ± Cuma, KastamonuÂ Nasrullah Cami ve Ã§evresi, Afyon MÄ±sri Ã‡arÅŸÄ±, Kayseri KaleiÃ§i gibi sonÂ derece Ã¶nemli projelerle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k. DiyarbakÄ±r,Â Tokat,Â Amasya ve Giresun illerimizde de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz. Bu bÃ¶lgelerde bulunan binlerce yapÄ±yÄ± yeniliyoruz.

Ãœlkemizdeki tÃ¼m tarihi kent merkezlerimizde yer alan saÄŸlÄ±ksÄ±zÂ yapÄ±larÄ±n tamamÄ±nÄ± yenileyeceÄŸiz, tarihi hÃ¼viyetlerine kavuÅŸturacaÄŸÄ±z.

DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda tarihi merkezlerimizi canlandÄ±rmanÄ±nÂ yanÄ±nda, tabiat varlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± da koruyor, oralarda da kaÃ§akÂ yapÄ±laÅŸmayla mÃ¼cadele ediyor, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. YaylalarÄ±mÄ±zda, koylarÄ±mÄ±zda, kÄ±yÄ±larÄ±mÄ±zda koruma amaÃ§lÄ± plan ve projelerimizi tamamlayarak buralardaki sÃ¼reci yÃ¶neteceÄŸiz. TÄ±pkÄ± Bodrum ilÃ§emizde, Ayder'de, UzungÃ¶l'de olduÄŸu gibi kaÃ§ak yapÄ±laÅŸmaya hiÃ§bir ÅŸart altÄ±nda mÃ¼saade etmiyoruz, etmeyeceÄŸiz.

5- ÅžEHÄ°R MERKEZLERÄ°NDEKÄ° KÃ–HNELEÅžMÄ°Åž, Ã‡Ã–KÃœNTÃœ ALANI HALÄ°NE GELENÂ SANAYÄ° BÃ–LGELERÄ° DÃ–NÃœÅžTÃœRÃœLECEK

BugÃ¼n dÃ¼nyamÄ±zda ÅŸehir merkezlerinde kalan eski sanayi alanlarÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi en gÃ¼ncel konulardan biri haline gelmiÅŸtir. Ä°nÅŸa edildiÄŸi yÄ±llarda, ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±nda yer alan sanayi alanlarÄ±mÄ±z,Â ÅŸehirlerin geniÅŸlemesiyle beraber merkezde kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu da trafikÂ yoÄŸunluÄŸundan saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸinden fiziksel kirliliÄŸe kadar Ã§ok Ã§eÅŸitli problemlere sebep olmaktadÄ±r.Â EsnafÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayacak duruma gelen sanayi alanlarÄ±mÄ±zÄ± kentlerimizin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±yoruz.

BÃ¶ylelikle hem bu alanlarÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±yor,hem de yeni sanayi alanlarÄ± oluÅŸturarak sanayicilerimizin, esnafÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rÃ¼yoruz.

Bu kapsamda, Ã¶ncelikli olarak baÅŸta Ä°stanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya olmak Ã¼zereÂ 10 bin baÄŸÄ±msÄ±z birim Ã¼retmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k.

Hali hazÄ±rda Ä°stanbul ArnavutkÃ¶y'de, Konya Karatay'da, Kocaeli DilovasÄ±'nda ve Aksaray kÃ¼Ã§Ã¼k sanayi sitesinde planlama, ihale ve inÅŸaÂ sÃ¼reÃ§lerimiz devam ediyor. 5 yÄ±l iÃ§erisinde sanayi alanlarÄ±na yÃ¶nelikÂ bu Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± tÃ¼m ÅŸehirlerimize yayacaÄŸÄ±z.

6- YENÄ° HÄ°BE, TEÅžVÄ°K VE KREDÄ° Ä°MKÃ‚NLARIYLA KENTSEL DÃ–NÃœÅžÃœMDE FÄ°NANSMAN DESTEÄžÄ° SAÄžLANACAK

Ä°ller BankasÄ±Â altyapÄ± hizmetlerinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla gerek teknik gerekse kaynak desteÄŸini daha da artÄ±racak. Yeni dÃ¶nemde, Ä°ller BankasÄ± kanalÄ±yla belediyelerimizeÂ 4 milyar liralÄ±k dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kredisi veriyoruz. Bununla da yetinmiyor, kredilerimizdeÂ yÃ¼zde 50'ye kadar kredi finansmanÄ±nda hibe desteÄŸi saÄŸlÄ±yoruz. Bunun yanÄ±ndaÂ yeniden hizmete aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ± ulusal ve uluslararasÄ± dÃ¼zeyde finans kaynaklarÄ±nÄ±n tespitinde Ã¶nemli bir noktaya geldi. Yine, Emlak KatÄ±lÄ±m BankamÄ±z ile konut alÄ±m sÃ¼recinde, taraflara finans saÄŸlayacak, konut alÄ±mÄ±nÄ± Ã§ok daha kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z.Â Burada ÅŸunu da Ã¶zellikle vurgulamak isterim. Bundan bÃ¶yleÂ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanlarÄ±nda Ã¼retilecek yapÄ±larda enerji verimliliÄŸi ne kadar fazla ise belirli bir oranda hibe vereceÄŸiz veya kredi saÄŸlayacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylelikle enerji verimliliÄŸini esas alan projelerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±racak, ekonomimize bÃ¼yÃ¼k katkÄ±lar saÄŸlayacaÄŸÄ±z.

Yine bunun yanÄ±ndaÂ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me giren yapÄ±larÄ±n sÄ±fÄ±r atÄ±k projesineÂ uygun ÅŸekilde inÅŸa edilmesini saÄŸlayacak dÃ¼zenlemeleri de hayata geÃ§iriyoruz. Ã‡evre karnesi yÃ¼ksek projeleri destekleyeceÄŸiz. VereceÄŸimiz desteklerle sÄ±fÄ±r atÄ±k projesini, tÃ¼m Ã¼lkede yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Yeterli alana sahip kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projelerimizde, sosyal veÂ kÃ¼ltÃ¼rel donatÄ± alanlarÄ±nÄ±, aÃ§Ä±k ve yeÅŸil alanlarÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÂ alanlarÄ±mÄ±zÄ±n en az yÃ¼zde 50'si olacak ÅŸekilde belirleyeceÄŸiz. TÃ¼m bunlara dair mevzuat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok yakÄ±nda kamuoyuylaÂ paylaÅŸacaÄŸÄ±z.

7- DÃ–NÃœÅžÃœME TABÄ° TUTULACAK ALANLARDA Ä°MAR PLANLARI YAPILARAK MÃœLKÄ°YET PROBLEMLERÄ° Ã‡Ã–ZÃœLECEK

Åžehirlerimizde Ã§arpÄ±k yapÄ±laÅŸmanÄ±n ve mÃ¼lkiyet probleminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± alanlarda, yatay mimari ve modern ÅŸehircilik ilkelerine uygun imar planlarÄ± yapacak, Ã¶nceliÄŸi hak sahiplerine vererek dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Bir yandan yapÄ±larÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼rken bir yandan da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tapularÄ±na kavuÅŸturacaÄŸÄ±z.

8- Ä°MAR BARIÅžINDAN FAYDALANAN VATANDAÅžLARIMIZIN YAPILARINI GÃœÃ‡LENDÄ°REBÄ°LMELERÄ° Ä°Ã‡Ä°N MEVZUAT Ã‡ALIÅžMASI YAPILACAK

VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n oturduklarÄ± yapÄ±larÄ±nÄ± deprem riskine karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lendirebilmelerini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. GÃ¼Ã§lendirilebileceÄŸi teknik bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda tespit edilen yapÄ±lar, YapÄ± KayÄ±t Belgesi almak koÅŸulu ile imar kanunundaki kÄ±sÄ±tlamalara tabi olmaksÄ±zÄ±n mevcut yapÄ± alanlarÄ±nda herhangi ilave artÄ±ÅŸ ve kullanÄ±m kararÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi meydana getirmeden gÃ¼Ã§lendirme ruhsatÄ± alabileceklerdir.Â Bu Ã§erÃ§evede her yÄ±l 50 bin konutun gÃ¼Ã§lendirilerek kullanÄ±labileceÄŸini hesap ediyoruz."

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