Son dakika... Bakan açıkladı! İşte Avrasya Tüneli'nin ekonomiye katkısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Avrasya Tüneli, açıldığından bugüne kadar, Türkiye'ye 2,5 milyar lira katkı sağladı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42’sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor” dedi.
Bakan Turhan yaptığı açıklamada Avrasya Tüneli'nin bugüne kadar Türkiye ekonomisine 2.5 milyar lira katkı sağladığını söyledi.
Bakan Turhan şunları söyledi:
-Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz.
-Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladık.
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