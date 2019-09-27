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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
27.09.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı! Doğal gaza zam var mı?

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Son dakika... Bakan açıkladı! Doğal gaza zam var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin ardından enerji alanında yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, enerji alt yapılarında herhangi bir sorun olmadığını belirtirken kısa vadede doğal gaza zam yapılmayacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından enerji alanında sorun yaşanmadığını söyledi.

Bakan Dönmez, deprem telaşıyla evini terk edenlerin evlerindeki doğal gazı kapatmaları gerektiğini söyledi. Bakan Dönmez ayrıca deprem vanaları olduğunu ve deprem anında gaz akışını bu vanaların kestiğini belirtti.

Doğal gaz fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Dönmez, petrol fiyatlarıyla birlikte doğal gaz tarifelerinin değiştiğini ancak kısa vadede herhangi bir zammın söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakan sözlerine şöyle devam etti:

Doğal gaz ve elektrikte arz sıkıntısı yok, hatta bir miktar arz fazlası var. Elektrikte fazla arzın ihracı için şu anda Irak ile görüşüyoruz. Doğal gaz ve petrolde dışa bağlıyız. Bu nedenle dövizle alıyoruz. Doğal gaz tarifeleri petrol fiyatlarıyla birlikte hareket ediyor. Elektriğimizi doğal gazla elde ediyoruz. Petrol fiyatlarındaki değişkenlik enerji ürünlerinin tamamını etkiler. Hemen hemen bütün ülkelerde bu şekilde devam ediyor. Kaynak ülkelerinde rahatlık var, kendileri ürettiği için. Bizim gibi Avrupa piyasaları da dışarıya bağlı olduğumuz için kontrol etme şansımız yok. Maliyetler değiştikçe bunlar tarifelere yansıyacak. BOTAŞ son birkaç yıldır fedakarlık yaparak görevini sürdürüyor. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak. Orta ve uzun vadede petrol fiyatlarını izleyeceğiz. Bugünden petrol fiyatlarının orta ve uzun vadede nasıl gelişeceğini kimse bilemiyor. Arz/talep dengesi üzerine kurulu sistem var. Vatandaşları enerji ürünlerini verimli kullanmaya davet ediyorum. Binalarda yalıtımın yapılması, az elektrik tüketen cihazların tercih edilmesi ve tasarruflu araçların tercih edilmesi gerekiyor. Türk Akım'da çok hızlı yol alıyoruz. Türk Akımı ve TANAP, bölge ülkelerinin arz güvenliğine büyük oranda katkı sağlayacak. Akkuyu'da inşaat devam ediyor. Akkuyu'da üçüncü ünite ile ilgili sınırlı inşaat izninin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor. Sinop'ta yine nükleer projelere devam edeceğiz, yeni bir çalışma gerektirecek konu, alan çok uygun. Hangi ülke ile devam edeceğimiz müzakereler sonucu ortaya çıkacak.

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