SBK Holding'in MaktaÅŸ Makine Elektrik Ticaret A.Åž.'den aldÄ±ÄŸÄ± 31 AÄŸustos 2018 tarihli 500 bin dolarlÄ±k Ã§ek karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z Ã§Ä±ktÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã§ekte imzasÄ± bulunan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ait MaktaÅŸ Makine Elektrik Ticaret A.Åž. ve GÃ¼lhan Denizcilik ve Ticaret Limited Åžirketi ile BoÄŸaziÃ§i Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Åžirketi hakkÄ±ndaÂicra takibi baÅŸlattÄ±.Â AlacaÄŸÄ±nÄ± tahsil etmek iÃ§in Ä°stanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne baÅŸvuran SBK Holding, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile sÃ¶z konusu 3 ÅŸirket hakkÄ±nda 'ihtiyati haciz' talep etti. Holding, ihtiyati haciz talebine karÅŸÄ±lÄ±k olarak da 450 bin TL teminat yatÄ±rdÄ±.

Ä°HTÄ°YATÄ° HACÄ°Z KARARI VERÄ°LDÄ°

Ä°stanbul Asliye Ticaret Mahkemesi de ihtiyati haciz kararÄ± verdi.Â Mahkeme kararÄ±nda, "AlacaklÄ±nÄ±n borÃ§lulardan alacaÄŸÄ± olan 3 milyon 5 bin TL alÄ±nmasÄ±nÄ±n temini bakÄ±mÄ±ndan vaki isteÄŸi Ä°cra Ä°flas Kanunun 257. Maddesi'nin 1. FÄ±krasÄ±'na uygun bulunmuÅŸ, alacak rehine temin edilememiÅŸ ve diÄŸer taraflarla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸahÄ±slarÄ±n muhtemel zarar ve ziyanlarÄ±na karÅŸÄ± kafi teminat da alÄ±nmÄ±ÅŸ bulunduÄŸundan borÃ§lularÄ±n mallarÄ± ile 3. ÅŸahÄ±slardaki hak ve alacaklarÄ±nÄ±n; Ä°cra ve Ä°flas Kanununda muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine" dedi. Ä°stanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararÄ±n bir Ã¶rneÄŸini Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ikamet adresi ile sÃ¶z konusu ÅŸirketlerin merkez adreslerini dikkate alarak Ä°stanbul Ä°cra MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderdi.

Ä°CRA DAÄ°RESÄ°, KAPALI YERLERÄ°N Ã‡Ä°LÄ°NGÄ°RLE AÃ‡ILMASINI Ä°STEDÄ°

SBK Holding, ihtiyati haciz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¼lhan Denizcilik ve Ticaret Limited Åžirketi ve MaktaÅŸ Makine Elektrik Ticaret A.Åž. ile BoÄŸaziÃ§i Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Åžirketi hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlattÄ±. Ä°stanbul Ä°cra Dairesi, Anadolu Ä°cra Tevzi BÃ¼rosu'na yazÄ± yazarak, "BorÃ§lularÄ±n menkul ve gayrimenkul mallarÄ± ile 3'Ã¼ncÃ¼ ÅŸahÄ±slardaki hak ve alacaklarÄ±nÄ±n ihtiyaten haczine, menkullerinin muhafaza altÄ±na alÄ±nmasÄ±na ve kapalÄ± yerlerin Ã§ilingir marifetiyle aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir" dedi.

SBK HOLDÄ°NG

YabancÄ± sermayeli SBK Holding, TÃ¼rkiye ve komÅŸu bÃ¶lgelerdeki sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± varlÄ±klara odaklanan bir risk sermayesi ÅŸirketi. Finans ilaÃ§, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklÄ± sektÃ¶rlere yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda 5 bin civarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, GÃ¼ney / GÃ¼neydoÄŸu Asya, ABD veÂ Belize'de faaliyet gÃ¶steriyor.Â GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde YaklaÅŸÄ±k 1 milyar 400 milyon liralÄ±k borÃ§la batan filo kiralama sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶nde gelen firmalarÄ±ndan Fleetcorp'a talip olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len holdingin kurucu CEO'su Sezgin Baran Korkmaz, geÃ§tiÄŸimiz Kurban BayramÄ±'nda halk plajÄ±nda lahmacun daÄŸÄ±tmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

MAKTAÅž'IN EN BÃœYÃœK MÃœÅžTERÄ°SÄ° NATO

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n inÅŸaat, savunma, denizcilik, turizm, beton ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸa kadar uzanan sektÃ¶rlerde Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlarÄ± var. Bunlardan MaktaÅŸ Makine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin muhabere entegre sistemini Alman Siemens ile birlikte kurmuÅŸtu.Â Â YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yÃ¼zde 93 hissesini elinde bulundurduÄŸu MaktaÅŸ Makine'nin en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼ÅŸterisinin NATO olduÄŸu biliniyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, dayÄ±sÄ± Faruk YalÃ§Ä±n'Ä±n 1963'te Makyal Ä°nÅŸaat'Ä± kurarak NATO ihaleleri almaya baÅŸlamasÄ±ndan 10 yÄ±l sonra MaktaÅŸ Makine ile iÅŸ hayatÄ±na girdi.

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