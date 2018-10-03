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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
  Hayati ArÄ±gan (DHA)
03.10.2018 - 15:09, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a büyük ÅŸok! Kilitli yerleri çilingirler açacak

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Son dakika... Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a büyük ÅŸok! Kilitli yerleri çilingirler açacak

SBK Holding'e verilen Ã§ekin karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile 2'si YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ait 3 ÅŸirkete yÃ¶nelik haciz kararÄ± alÄ±ndÄ±. 500 bin dolar alacaÄŸÄ±nÄ± bugÃ¼nkÃ¼ kur Ã¼zerinden 3 milyon 5 bin TL olarak isteyen SBK Holding'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± icra takibi sonunda verilen haciz kararÄ±nda kapalÄ± kapÄ±larÄ±n Ã§ilingirle aÃ§Ä±lmasÄ± istendi.

SBK Holding'in MaktaÅŸ Makine Elektrik Ticaret A.Åž.'den aldÄ±ÄŸÄ± 31 AÄŸustos 2018 tarihli 500 bin dolarlÄ±k Ã§ek karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z Ã§Ä±ktÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã§ekte imzasÄ± bulunan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ait MaktaÅŸ Makine Elektrik Ticaret A.Åž. ve GÃ¼lhan Denizcilik ve Ticaret Limited Åžirketi ile BoÄŸaziÃ§i Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Åžirketi hakkÄ±ndaÂicra takibi baÅŸlattÄ±.Â  AlacaÄŸÄ±nÄ± tahsil etmek iÃ§in Ä°stanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne baÅŸvuran SBK Holding, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile sÃ¶z konusu 3 ÅŸirket hakkÄ±nda 'ihtiyati haciz' talep etti. Holding, ihtiyati haciz talebine karÅŸÄ±lÄ±k olarak da 450 bin TL teminat yatÄ±rdÄ±.

Ä°HTÄ°YATÄ° HACÄ°Z KARARI VERÄ°LDÄ°

Ä°stanbul Asliye Ticaret Mahkemesi de ihtiyati haciz kararÄ± verdi.Â  Mahkeme kararÄ±nda, "AlacaklÄ±nÄ±n borÃ§lulardan alacaÄŸÄ± olan 3 milyon 5 bin TL alÄ±nmasÄ±nÄ±n temini bakÄ±mÄ±ndan vaki isteÄŸi Ä°cra Ä°flas Kanunun 257. Maddesi'nin 1. FÄ±krasÄ±'na uygun bulunmuÅŸ, alacak rehine temin edilememiÅŸ ve diÄŸer taraflarla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸahÄ±slarÄ±n muhtemel zarar ve ziyanlarÄ±na karÅŸÄ± kafi teminat da alÄ±nmÄ±ÅŸ bulunduÄŸundan borÃ§lularÄ±n mallarÄ± ile 3. ÅŸahÄ±slardaki hak ve alacaklarÄ±nÄ±n; Ä°cra ve Ä°flas Kanununda muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine" dedi. Ä°stanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararÄ±n bir Ã¶rneÄŸini Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ikamet adresi ile sÃ¶z konusu ÅŸirketlerin merkez adreslerini dikkate alarak Ä°stanbul Ä°cra MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderdi.

Ä°CRA DAÄ°RESÄ°, KAPALI YERLERÄ°N Ã‡Ä°LÄ°NGÄ°RLE AÃ‡ILMASINI Ä°STEDÄ°

SBK Holding, ihtiyati haciz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¼lhan Denizcilik ve Ticaret Limited Åžirketi ve MaktaÅŸ Makine Elektrik Ticaret A.Åž. ile BoÄŸaziÃ§i Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Åžirketi hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlattÄ±. Ä°stanbul Ä°cra Dairesi, Anadolu Ä°cra Tevzi BÃ¼rosu'na yazÄ± yazarak, "BorÃ§lularÄ±n menkul ve gayrimenkul mallarÄ± ile 3'Ã¼ncÃ¼ ÅŸahÄ±slardaki hak ve alacaklarÄ±nÄ±n ihtiyaten haczine, menkullerinin muhafaza altÄ±na alÄ±nmasÄ±na ve kapalÄ± yerlerin Ã§ilingir marifetiyle aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir" dedi.

SBK HOLDÄ°NG

YabancÄ± sermayeli SBK Holding, TÃ¼rkiye ve komÅŸu bÃ¶lgelerdeki sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± varlÄ±klara odaklanan bir risk sermayesi ÅŸirketi. Finans ilaÃ§, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklÄ± sektÃ¶rlere yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda 5 bin civarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, GÃ¼ney / GÃ¼neydoÄŸu Asya, ABD veÂ  Belize'de faaliyet gÃ¶steriyor.Â  GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde YaklaÅŸÄ±k 1 milyar 400 milyon liralÄ±k borÃ§la batan filo kiralama sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶nde gelen firmalarÄ±ndan Fleetcorp'a talip olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len holdingin kurucu CEO'su Sezgin Baran Korkmaz, geÃ§tiÄŸimiz Kurban BayramÄ±'nda halk plajÄ±nda lahmacun daÄŸÄ±tmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

MAKTAÅž'IN EN BÃœYÃœK MÃœÅžTERÄ°SÄ° NATO

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n inÅŸaat, savunma, denizcilik, turizm, beton ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸa kadar uzanan sektÃ¶rlerde Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlarÄ± var. Bunlardan MaktaÅŸ Makine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin muhabere entegre sistemini Alman Siemens ile birlikte kurmuÅŸtu.Â Â  YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yÃ¼zde 93 hissesini elinde bulundurduÄŸu MaktaÅŸ Makine'nin en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼ÅŸterisinin NATO olduÄŸu biliniyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, dayÄ±sÄ± Faruk YalÃ§Ä±n'Ä±n 1963'te Makyal Ä°nÅŸaat'Ä± kurarak NATO ihaleleri almaya baÅŸlamasÄ±ndan 10 yÄ±l sonra MaktaÅŸ Makine ile iÅŸ hayatÄ±na girdi.

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