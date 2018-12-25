Son dakika... Asgari ücret ile ilgili önemli gelişme
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret tutarı ile ilgili son toplantı bugün yapılıyor. Asgari ücret tespit komisyonu bugün saat 10.00’da toplandı. Toplantının başlamasından bir kaç saat sonra 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarının açıklanması bekleniyor.
ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 10.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Toplantıya, işveren kesimini temsilen TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), işçi kesimini temsilen Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) katılıyor.
Son asgari ücret toplantısının önümüzdeki Perşembe günü saat 14.00'te yapılması bekleniyordu. Ancak toplantı iki gün öncesine çekildi.
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