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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
17.12.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Son dakika: Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte asgari ücret için belirlenen kritik rakam

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Son dakika: Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte asgari ücret için belirlenen kritik rakam

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.

ASGARİ ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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