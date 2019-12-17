Son dakika: Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte asgari ücret için belirlenen kritik rakam

ASGARİ ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.

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