Son dakika... Asgari ücret belli oldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Yüzde 26,05'lik artış asgari ücrette 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Evli ve üç çocuklu kişiler için ise asgari ücret 2 bin 155 TL oldu. Kararın 15 üyeliği komisyonda oybirliği ile alındığı açıklandı. Asgari ücret bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 2018 için yüzde 14.2 artışla ve net 1,603 TL olarak belirlenmişti.
ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 10.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanmıştı. Bakan Selçuk, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
İLK TOPLANTI 6 ARALIK'TA
*Asgari ücret tespit komisyonu son toplantımızda emeği ve alın teri ile ülkemize değer katan işçi ve işveren kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret için 6 Aralık'ta bu salonda bir araya gelmiştik. İşçi ve işverenlerimizle asgari ücreti daha ideal noktaya getirmeyi hedeflemiştik. 2. toplantıyı TİSK ev sahipliğinde 13 Aralık'ta 3. toplantıyı ise 20 Aralık'ta gerçekleştirdik.
KOMİSYONUN 15 ÜYESİ VAR
*Bakanlık olarak biz de işçi ve işverenlerimizi koruyarak ülkemizin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı önde tuttuk. Hükümetlerimiz döneminde asgari ücret artışlarımıza bakarak bu hassasiyetimizi görebilirsiniz. 15 üyeden müteşekkil bağımsız komisyonla tespit edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜİK değerlendirmeleriyle bu güne gelmiş bulunuyoruz.
NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 20 TL
*Asgari ücret tespit komisyonu nihai kararına göre 1 Ocak itibariyle brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele kapsamında işçimizi enflasyona ezdirmedik. Bu karar oy birliği ile alınmıştır.
EVLİ ÜÇ ÇOCUKLU İÇİN 2 BİN 155 TL
*Bildiğiniz üzere bekar çocuksuz için, 3 çocuk ve evli olanlar için 2 bin 155 TL olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.
Komisyonda işçi temsilcisi olarak yer alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise şunları söyledi:
2 BİN TL'Yİ AŞMA EŞİĞİ
*98 gün evvel Malatya’da asgari ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2000 TL’yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret.
BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI!
*Bu arada başımıza gelmeyen kalmadı. TÜRK-İş Başkanı sokağa davet ediyor. Ne yapacağım plaja mı davet edeceğim. Kırmadan dökmeden derdimi anlatacağım. Sayın Bakanımız uzlaşı içinde yardımcı oldu. Sendikalardan bir tanesi hariç yardımcı oldu. Paçamızdan çekmeye çalıştı.
*Birileri suç duyurusunda bulunuyor.Yüzde 100 mutlu etmedik belki ama yüzde 80 mutlu ettik.
SORUMLULUĞUMUZ BULUNUYOR
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, belirlenen 2 bin 20 TL'lik asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:
Asgari ücret çalışmalarımız nihayete erdi. Sürdürülebilir her adım ülkemizi bir üst basamağa tırmanması anlamındadır. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması konusunda sorumluluğumuz bulunuyor.
Komisyon çalışmalarımıza katılan Bakanımız, işçi temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesine yönelik çabalarımıza devam edeceğiz. Herkesin yeni yılını kutluyorum.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle