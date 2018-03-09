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Son dakika... Arçelik'e 'rekabet' soruşturması

Reuters
09.03.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:

Rekabet Kurulu Arçelik pazarlama nezdinde soruşturma açılmasına karar verdi.

Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yollanan açıklamada şirket hakkında rekabet kurulu tarafından bir soruşturma başlatıldığını duyurdu

Arçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi,

Rekabet Kurulu’nun sermayesinin %100’üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Arçelik Pazarlama A.Ş.’ne iletilen yazısında; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama A.Ş. nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketten savunma talep edilmektedir.

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Etiketler: rekabet kurulu , arçelik , son dakika , vestel
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