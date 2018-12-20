Altın fiyatları öğle saatine doğru ne kadara satılıyor? Son dakika altın verileri
Altın fiyatları son dakika fiyatları ile merak ediliyor. Gram altın, bir önceki günün kapanış verilerine göre yeni güne düşüşle başladı. 20 Aralık altın fiyatları, çeyrek bazında 349 lira, Cumhuriyet altınında ise 1424 liradan satışa devam ediyor. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı anlık altın fiyatları
Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım araçlarından altındaki son durum, yeni günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Birikimlerine altına çevirerek değerlendirmek ya da ellerindeki altınları bozdurmak isteyen pek çok vatandaş, altının gram fiyatını ve çeyrek altındaki son durumu araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
20 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN: Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Piyasalarda 341 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 349 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı, bugüne yükseliş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 212,26 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,416 liradan alınırken 1,437 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın da 699 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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