Son dakika: Altın fiyatları 28 Mart Perşembe gününe ne kadardan başladı?
Altın fiyatları, günün son dakika verileri ile sorgulanmaya devam ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları konusunda güncel bilgileri öğrenmek isteyen binlerce vatandaş, altın fiyatları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları güne ne kadardan başladı? İşte, anlık ve en güncel altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları, piyasalardaki son bilgilerle araştırılmaya devam ediliyor. Binlerce kişinin merakla sorguladığı gram ve çeyrek altın fiyatları, 28 Mart Perşembe gününün ilk saatlerinde anlık fiyatlarla araştırılıyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Anlık olarak değişim gösteren altın fiyatları, son 3 günde gram bazında yaşadığı yaklaşık 20 liralık bir düşüşün ardından 28 Mart Perşembe günü sabahın ilk saatlerinde güncel fiyatları ile sorgulanmaya başlandı. Peki, şu dakikalarda altın fiyatlarında güncel bilgiler neler? İşte, o fiyatlar;
Gram altın 225 lira alış, 227 lira satış,
Çeyrek altın 368 lira alış, 376 lira satış,
Yarım altın 737 lira alış, 752 lira satış,
Cumhuriyet altını 1518 lira alış, 1533 lira ile işlem görüyor.
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