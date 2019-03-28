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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.03.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatları 28 Mart Perşembe gününe ne kadardan başladı?

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Son dakika: Altın fiyatları 28 Mart Perşembe gününe ne kadardan başladı?

Altın fiyatları, günün son dakika verileri ile sorgulanmaya devam ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları konusunda güncel bilgileri öğrenmek isteyen binlerce vatandaş, altın fiyatları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları güne ne kadardan başladı? İşte, anlık ve en güncel altın fiyatları bilgisi

Altın fiyatları, piyasalardaki son bilgilerle araştırılmaya devam ediliyor. Binlerce kişinin merakla sorguladığı gram ve çeyrek altın fiyatları, 28 Mart Perşembe gününün ilk saatlerinde anlık fiyatlarla araştırılıyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Anlık olarak değişim gösteren altın fiyatları, son 3 günde gram bazında yaşadığı yaklaşık 20 liralık bir düşüşün ardından 28 Mart Perşembe günü sabahın ilk saatlerinde güncel fiyatları ile sorgulanmaya başlandı. Peki, şu dakikalarda altın fiyatlarında güncel bilgiler neler? İşte, o fiyatlar;

Gram altın 225 lira alış, 227 lira satış,
Çeyrek altın 368 lira alış, 376 lira satış,
Yarım altın 737 lira alış, 752 lira satış,
Cumhuriyet altını 1518 lira alış, 1533 lira ile işlem görüyor.

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