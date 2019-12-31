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Ekonomi
Haber Giriş: 31.12.2019 - 07:56,Son Güncelleme:/

Son dakika... Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

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Son dakika... Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Son dakika... Alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı bu yılbaşında uygulanmayacak.

Alkollü içki ve sigaraya 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, Ocak-Haziran 2020 dönemi için uygulanmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarına 6 ayda bir uygulanan enflasyon kadar artış, 2020 yılının ilk yarısında (ocak-haziran dönemi) yapılmayacak. 

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