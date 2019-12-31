Son dakika... Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigaraya 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, Ocak-Haziran 2020 dönemi için uygulanmayacak.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarına 6 ayda bir uygulanan enflasyon kadar artış, 2020 yılının ilk yarısında (ocak-haziran dönemi) yapılmayacak.